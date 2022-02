Légendes Pokémon : Arceus, les évolutions des starters d'Hisui,les Formes Originelles de Dialga et Palkia, et les Gardiens officialisés en vidéo

Cela ne fait qu'un peu plus de deux semaines désormais que Légendes Pokémon : Arceus est disponible, mais le jeu de Game Freak est déjà un véritable succès commercial avec plus de 6,5 millions de copies écoulées et a récemment eu droit à une mise à jour 1.0.2. Son ultime bande-annonce nous avait teasé les formes finales des starters, qui arborent donc eux aussi une Forme d'Hisui, une variante régionale modifiant leur type et apparence. Ces dernières sont désormais officialisées dans un trailer inédit qui en montre bien plus encore, avec ce qui pourrait être considéré comme de gros spoilers pour certains, dont de nouvelles formes pour les légendaires Palkia et Dialga.

Archéduc, Typhlosion et Clamiral se montrent donc sous ce nouveau jour, mais également les étonnantes Formes Originelles des légendaires de la 4G, Dialga et Palkia, qui se rapprochent un peu plus de leur créateur donnant son nom au jeu. Nous avons également droit à l'introduction de tout un tas de personnages jusqu'alors gardés secrets, faisant eux aussi partie des Gardiens. Lagéna, Garana, Chammal, Camille, Garrett et Sabi veillent donc eux aussi sur les Pokémon monarques, faisant en quelque sorte office de Champions de l'époque. Une mystérieuse jeune femme est aussi présentée, Penséa, dont la filiation est assez évidente... Des descriptions et visuels de tout ce beau monde vous attendent en pages suivantes.

Si vous souhaitez découvrir par vous-mêmes ces personnages et créatures, Légendes Pokémon : Arceus est vendu 49,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Légendes Pokémon : Arceus, le jeu que tout le monde attendait sur Switch ?