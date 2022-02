Légendes Pokémon : Arceus, une mise à jour 1.1 intitulée L'éveil de Hisui débarque aujourd'hui, un anime annoncé !

Cela ne fait qu'un mois que Légendes Pokémon : Arceus est disponible et il a déjà eu droit à quelques correctifs pour améliorer l'expérience de jeu. Les fans s'attendaient à ce qu'un DLC soit annoncé lors du Pokémon Presents de ce dimanche, sauf que la grosse nouveauté fut la révélation de Pokémon Écarlate et Violet, les jeux de la 9G. Mais le dernier jeu en date n'a tout de même pas été oublié puisqu'il a droit dès aujourd'hui à une mise à jour 1.1 nommée L'éveil de Hisui.

Avec ce patch, du contenu additionnel va nous permettre d'enquêter sur l'apparition en masse de Pokémon dans la région et d'affronter de puissants adversaires au Dojo et au Logis, dont les Gardiennes et Gardiens, mais aussi des légendaires dont les Formes Originelles de Dialga et Palkia. Il faudra cependant avoir terminé le jeu pour en profiter.

Des apparitions massives de Pokémon ont été signalées dans la région de Hisui Un étrange phénomène se propage à travers la région de Hisui : des apparitions massives de Pokémon accompagnées d'averses ont été constatées dans plusieurs endroits. Menez l'enquête avec la Gardienne Ryza du Clan Diamant et son partenaire Goinfrex. Ces apparitions massives spéciales vous donneront l'occasion d'attraper des Pokémon habituellement difficiles à trouver !

Bravez la volonté d'Arceus lors du Défi Onirique ! Lorsque vous vous endormez au Logis, vous pouvez croiser Arceus dans vos rêves et relever un défi de force. Vous affronterez notamment de nombreux Pokémon d'une puissance indicible. Parfois, vous vous retrouverez dans des situations inconcevables, comme un combat face à plusieurs Pokémon légendaires en même temps. Perfectionnez vos talents en matière de combat Pokémon et essayez d'enchaîner un maximum de victoires dans ce nouveau défi. Le Défi Onirique est disponible une fois toutes les missions principales terminées.

Visez toujours plus haut avec vos Pokémon ! Une fois vos Pokémon bien entraînés, relevez de nouveaux défis au Dojo à Rusti-Cité. Améliorez vos compétences en combat en affrontant les Gardiennes et Gardiens dont vous croisez la route ou en ajoutant des contraintes à des combats difficiles (comme le fait d'utiliser un seul Pokémon, par exemple).

La région de Hisui regorge de surprises ! De nombreuses personnes vont se rendre chez le Photographe de Rusti-Cité, où vous pourrez prendre des photos avec elles.

Quelques objets vont également être offerts et seront à récupérer via Cadeau Mystère avant le jeudi 31 mars à 14h59. Il s'agit de 30 Hyper Balls, 30 Gigamasse Balls et 30 Propulse Balls, de quoi bien aider les nouveaux venus.

Enfin, c'est une série animée à Hisui qui a été officialisée, en production auprès d'un studio non précisé et qui nous contera un scénario original, que nous pourrons découvrir sur nos écrans cette année.

