Légendes Pokémon : Arceus, une mise à jour 1.0.2 disponible apportant quelques correctifs

Cela ne fait même pas deux semaines que Légendes Pokémon : Arceus est disponible et il s'est déjà écoulé à plus de 6,5 millions d'exemplaires, un véritable succès commercial pour Game Freak et The Pokémon Company qui va sans doute se poursuivre encore un temps. Juste avant son lancement, il avait eu droit à un patch 1.0.1 au contenu assez nébuleux, qui est aujourd'hui suivi pas un second un peu plus détaillé.

En effet, cette mise à jour numérotée 1.0.2 corrige principalement 4 bugs que les joueurs pouvaient rencontrer. Voici ce que dit le changelog, que nous avons traduit :

Correction d'un problème où, hors ligne, l'écran pouvait se figer après avoir tenté de ramasser un Objet Perdu en lançant une balle contenant un Pokémon ;

Correction d'un problème qui rendait parfois difficile la capture de Ceriflor ;

Correction d'un problème où un certain évènement ne se produisait pas pendant une mission particulière, empêchant le scénario de se dérouler comme prévu ;

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient obtenir certains Pokémon deux fois au lieu d'une seule comme prévu, interdisant au joueur d'obtenir certains autres Pokémon. Le Pokémon concerné apparaîtra pour les joueurs qui n'ont pas pu attraper certains Pokémon en raison de ce problème.

Si vous constatez d'autres changements non spécifiés, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaires. Légendes Pokémon : Arceus peut être acheté à la Fnac pour 44,99 €.

Lire aussi : TEST Légendes Pokémon : Arceus, le jeu que tout le monde attendait sur Switch ?