Légendes Pokémon : Z-A aura un DLC Méga-Dimension vendu au prix fort... avec deux Méga-Raichu !

Légendes Pokémon : Z-A aura son DLC payant





Non seulement le dernier Nintendo Direct a dévoilé Pokémon Pokopia, un spin-off façon Animal Crossing qui sortira sur Switch 2, mais il a également introduit l'ultime bande-annonce de Légendes Pokémon : Z-A, révélant les Méga-Évolutions des starters de la 6G. Il n'en fallait pas plus pour les fans de la licence et pourtant... Une troisième vidéo a ainsi été diffusée, vraiment très surprenante et qui a fait l'effet d'une montagne russe. L'excès de confiance du côté marketing n'a en effet pas été très bien reçu par de nombreux joueurs, il faut dire que dévoiler un DLC payant avant même la sortie du jeu n'était pas encore entré dans les habitudes de The Pokémon Company...

Deux Méga-Évolutions venues d'une autre dimension





Cette extension intitulée Méga-Dimension fera donc intervenir le petit génie Hoopa qui a fait ses débuts il y a une décennie dans Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha, utilisant ses anneaux comme trous dimensionnels pour voyager à travers l'espace et les dimensions. Il est clairement le candidat idéal pour servir de moteur à une histoire additionnelle sans devoir élargir la zone de jeu au-delà d'Illumis. En effet, si nous en croyons les quelques éléments dévoilés, c'est une version alternative de la ville qui pourra être visitée grâce à ses pouvoirs une fois le jeu terminé, baptisée Hyperspace Lumiose en anglais.

Des distorsions de l'espace sont apparues soudainement à Illumis, et elles semblent être connectées à un lieu mystérieux appelé Extra Illumis. On dirait bien que votre aventure avec la Team MZ n'est pas encore terminée !

La vidéo teaser nous montre tout un tas de Méga-Gemmes, dont plusieurs inédites jusqu'à présent, qui pourraient aussi bien correspondre à de nouvelles Méga-Évolutions du jeu de base qu'à d'autres exclusives à ce contenu.

En effet, afin de bien donner envie, deux d'entre elles ont été dévoilées, aussi surprenantes qu'excitantes : Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y. Si la mascotte Pikachu n'a évidemment pas droit à une telle transformation, les designers ont tout de même trouvé un moyen de le rappeler au travers de détails présents sur ces deux nouvelles créatures, qui sont ce que nous avons de plus proche du fameux Gorochu, l'évolution qui n'a jamais existé et ne le peut pas puisqu'une famille de Pokémon ne peut pas avoir plus de trois stades évolutifs. Vous pouvez retrouver quelques visuels et informations supplémentaires à leur sujet en page suivante.

Un tarif et une communication qui font débat





La hype est toutefois vite retombée en voyant qu'il s'agissait d'un DLC payant annoncé avant même le lancement de Légendes Pokémon : Z-A, une première pour la licence. Alors que le jeu a encore tout à prouver, ce n'est pas ainsi qu'il va s'attirer les bonnes grâces des joueurs mécontents à raison de la qualité d'Écarlate et Violet. Pour autant, cette révélation est assez logique compte tenu de la fenêtre de sortie limitée de l'extension, qui sera au plus tard jouable pour le prochain Pokémon Day, où nous devrions avoir un premier aperçu de la 10G.

Pourquoi ne pas la lancer quelques mois plus tard et ainsi avoir de quoi faire patienter ? Eh bien, rappelons que The Pokémon Company compte surtout sur les produits dérivés pour se faire de l'argent, dont le TCG qui est a récemment débuté sa série Méga-Évolution (MEGA au Japon). Un Méga-Dracolosse révélé fin juillet a par exemple fait son apparition dans l'anime à peine un mois plus tard et aura droit à sa carte en novembre dans l'Archipel. De plus, le fameux Teraleak de l'an dernier, d'où proviennent de nombreuses fuites de Méga-Évolutions s'étant révélées justes, avait des documents indiquant que Légendes Pokémon : Z-A aurait à l'origine été prévu pour 2024. Les développeurs ont sans doute eu droit à une rallonge de temps pour améliorer le jeu suite aux retours sur les précédents. Le développement de Méga-Dimension a donc sans mal pu se faire en parallèle du peaufinage de l'expérience de base ces derniers mois.

En revanche, là où cela fait mal, c'est du côté de son prix, puisqu'il coûtera aussi cher que le Pass d'Extension de Pokémon Épée et Bouclier (29,99 €) et juste un peu moins que Le trésor enfoui de la Zone Zéro de Pokémon Écarlate et Violet (34,99 €), chacun ajoutant deux zones de jeu et leurs scénarios. Il va falloir faire fort pour justifier cette dépense avec seulement une intrigue supplémentaire et une pauvre tenue déclinée en deux couleurs. Espérons qu'il y ait de base un véritable contenu post-game, car faire payer plein pot ce qui pourrait s'y apparenter risque de bien mal passer, surtout quand Légendes Pokémon : Arceus avait eu des ajouts gratuits via une mise à jour.

DLC Méga-Dimension - 29,99 € Première vague : lots de Tenues Holo X&Y - 16 octobre 2025.

Deuxième vague : scénario additionnel - D'ici le 28 février 2026.

Le scénario additionnel est accessible après avoir terminé l'histoire principale de Légendes Pokémon : Z-A.

Légendes Pokémon : Z-A est attendu le 16 octobre sur Switch 2 et Switch. N'hésitez pas à consulter nos guides d'achat, que ce soit pour le jeu ou le bundle avec la nouvelle console de Nintendo :