Splatoon 3 : le DLC Tour de l'Ordre aura de l'avance, sa date de sortie dévoilée de façon minimaliste

Alors que le mois de février approche, Nintendo commence à s'activer et communiquer sur les prochains jeux et contenus déjà annoncés et attendus sur Switch. Ce mercredi, c'est Splatoon 3 qui fait parler de lui. L'an dernier, un Pass d'Extension avait été dévoilé et c'est presque dans la foulée le 28 février 2023 que le DLC Chromapolis était paru. En revanche, le deuxième nommé Tour de l'Ordre avait simplement eu droit à un vague printemps 2024 lors du Direct de septembre et une vidéo assez énigmatique. Eh bien, il ne faudra finalement pas attendre cette période plus ensoleillée de l'année, car c'est dès le mois prochain que ce contenu téléchargeable va finalement voir le jour.

Le DLC Tour de l'Ordre de Splatoon 3 vient ainsi d'être daté au 22 février 2024 via une vidéo ne montrant rien de bien nouveau sur ce qui attend l'Agent 8, mais introduisant tout de même un superbe artwork que vous pouvez voir dans sa version complète ci-dessous.

Par ailleurs, un nouveau concert des Tridenfer sera diffusé sur YouTube via la chaîne de Nintendo le 10 février.

