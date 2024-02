Splatoon 3 : le contenu du DLC roguelite Tour de l'Ordre et de la Saison des bourgeons 2024 pleinement détaillé

Alors que les joueurs se demandent si Nintendo va annoncer un Direct comme il le fait toujours en début d'année, c'est simplement par le biais de vidéos diffusées par-ci par-là qu'il nous donne des nouvelles de ses prochaines sorties. Ainsi, le DLC Tour de l'Ordre de Splatoon 3 avait été daté au 22 février 2024 vers la fin du mois de janvier, sans que la séquence associée ne nous en montre bien plus de ses nouveautés par rapport à sa bande-annonce de septembre. Eh bien, c'est au détour d'un long et traditionnel « Overview Trailer » qu'il est à présent détaillé sous toutes les coutures.

L'action prendra donc place dans le Square de Chromapolis, totalement abandonné et privé de ses couleurs ! L'Agent 8 va s'y réveiller et, en compagnie de Perle du duo Tentacool (sa nouvelle apparence réelle et celle de Coralie sont montrées pour l'occasion) désormais transformée en drone, il va falloir gravir la Tour de l'Ordre. Il s'agira d'une expérience entièrement solo et hautement rejouable en raison de la manière d'y progresser via la sélection d'un étage, les améliorations octroyées par des puces de couleur et divers objectifs de complétion. Plusieurs difficultés seront proposées et plus de 60 types de puces pourront s'obtenir au fil de la progression, à ajouter sur une palette pour personnaliser notre style de jeu. De plus, le drone ne fera pas que la figuration et sera capable de nous aider.

En revanche, échouer à atteindre le sommet nous fera recommencer tout en bas, avec une perte de toutes les puces acquises, qui seront toutefois converties en une monnaie nommée Prlz en anglais. Elle servira à acheter des améliorations permanentes. Si vous aimez les rogue-lite, cette extension devrait donc vous plaire. Il est bien dommage que Nintendo n'ait pas indiqué dès février dernier de quoi il s'agissait, car les possesseurs du Pass d'Extension n'appréciant pas ce type d'expérience vont sans doute regretter leur achat. Des visuels sont disponibles en page suivante.

L'autre annonce du jour concerne la Saison des bourgeons 2024, qui sera lancée le 1er mars. Elle ajoutera comme stages inédits le Terminal Rorqual en parties normales et le Colisée enlisé dans le mode Salmon Run. Du côté des nouvelles armes, le Para-encre Ré-gen 24 Mk I et le Double ignifugeur feront leurs débuts, tandis que l'objet temporaire Balle pyrotek viendra pimenter les joutes de peinture. La fin de la vidéo sert à promouvoir le DLC et nous montre que Perle sera bien physique présente durant l'intrigue.

Vous pouvez vous procurer Splatoon 3 au prix de 44,16 € sur Amazon ou 44,99 € à la Fnac. Le Pass d'Extension est de son côté vendu 24,99 € que ce soit sur l'eShop ou dans les boutiques déjà citées (ici et là).

