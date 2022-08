Splatoon 3 : maps, modes Histoire et Match Anarchie, mises à jour, gros DLC payant, amiibo et SplatFest gratuit, c'est le grand déballage !

Nous avions déjà découvert les modes Salmon Run Next Wave et Guerre de territoire de Splatoon 3, mais Nintendo avait encore beaucoup de choses à nous dire sur l'exclusivité Switch. Elle vient d'avoir droit à son Splatoon 3 Direct pour nous présenter le contenu de la suite en long et en large.

Le mode multijoueur Guerre de territoire a d'abord été évoqué, avec l'introduction de techniques spéciales comme Déferlante Calamar et Vrille Calamar. 12 maps ont été confirmées pour le lancement, avant que d'autres ne soient ajoutées par des mises à jour : Canyon aux Colonnes, Banlieue Balibot, Casse Rascasse, Réservoir Rigadelle et Marché Grefin du côté des nouvelles, et Galeries Guppy, Pont Esturgeon, Club Ca$halot, Institut Calam'arts, Chantier Narval, Supermarché Cétacé et Parc Carapince.

Toutes les armes des anciens épisodes feront aussi leur retour, et apparaîtront aux côtés de nouvelles dont les Transperceurs et les Éclatanas, mais aussi d'armes spéciales dotées d'un pouvoir pouvant être chargé, comme le Districool, le Sonar Paf, le Cavalsquale, et plus encore. Nous avons aussi eu un aperçu de la ville de Cité-Clabousse, le hub à partir duquel nous retrouverons la boutiques d'armes Marée Armée, les boutiques de modes (certains objets cosmétiques donnent droit à des bonus), et le Hall donnant accès aux différents modes. En plus de Guerre de Territoire, nous pourrons participer à Défense de Zone, Expédition Risquée, Mission Bazookarpe et Pluie de Palourde via le mode Match Anarchie : les 4 expériences seront disponibles via un système de roulement, en partie classée ou privée. Le Hall comprendra aussi une Aire de Tir, une zone d'entraînement où apparaîtront les fantômes d'autres joueurs et où nous pourrons rejoindre une partie en cours, où les matchs pourront être revisionnés.



Le mini-jeu Cartes & Territoires a aussi été dévoilé : il nous invite à placer des formes façon Tetris sur un plateau quadrillé, et bien évidemment à collectionner les cartes via différents modes de jeux. Le mode Salmon Run Next Wave a ensuite été davantage détaillé, lui qui nous proposera d'affronter des Salmonoboss et Salmonarques en coopération, et ce pendant plusieurs vagues. Le mode Histoire nous invitera lui à incarner Numéro 3 pour défier les Octariens dans les bas-fonds de la ville, à travers différents niveaux pensés pour nous familiariser avec le gameplay.

Plusieurs fonctionnalités annexes ont été montrées après cela, dont la boîte aux lettres où poster des dessins au format vertical, le Snack du Hall et ses bonus temporaires à acheter, le Calamarcade pour lancer une partie en local, le mode Photo, un guide pour nous aiguiller dans l'expérience, l'interface SplatNet 3 accessible depuis l'application Nintendo Switch Online, le Tridenfer qui animera l'émission fictive Anarchie Splatcast, ou encore la lecture d'amiibo. Les figurines de la série pourront être scannées pour enregistrer une tenue personnalisée ou débloquer des équipements spéciaux. Des amiibo Splatoon 3 seront d'ailleurs commercialisés, au travers d'un pack comprenant un Octoling (Bleu), un Inkling (Jaune) et Salmioche, notre compagnon de la campagne.

Après la sortie, vous aurez droit à du contenu saisonnier avec, tous les 3 mois environ, des catalogues de contenu cosmétique renouvelés chez Coolypso et de nouvelles armes, et ponctuellement des maps additionnelles. De futurs patchs ajouteront aussi les Matchs X, accessibles par les joueurs de rang ultra élevé en Match Anarchie, et Matchs de Ligue en Équipe, accessibles toutes les 2 heures selon vos résultats en Match Anarchie. Un gros DLC payant arrivera aussi à un moment, les silhouettes qui lui sont associées laissant présager un lien avec Perle et Marina des Tenta-cool... Le retour des Splatfests a enfin été confirmé, avec cette fois l'obligation de choisir un camp parmi trois, de participer à des Guerres de Territoire, puis à une Guerre Tricolore où des joueurs des 2 camps en retard attaquent le camp en avance.



Un Splatfest World Premiere aura lieu avant même la sortie officielle du jeu, une sorte d'avant-goût gratuit pour tous les curieux. Il aura lieu du 27 août à 18h00 au 28 août 6h00 en France, et nous demandera de choisir notre camp entre pierre, feuille ou ciseaux.

La date de lancement est toujours calée au 9 septembre 2022

