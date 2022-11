Splatoon 3 nous introduit à sa Saison du frimas 2022 en vidéo, avec ses Matchs X et son mode évènement Big Run

Cela fait déjà deux bons mois que Splatoon 3 est venu déverser son encre sur Switch et il n'est pas près d'arrêter de faire l'actualité. Déjà, ce week-end avait lieu un Splatfest collaboratif dans le cadre de la sortie de Pokémon Écarlate et Violet, qui a vu la victoire de l'équipe Eau. Ce type de rendez-vous opposant trois camps va se poursuivre, mais ce ne sera pas la seule raison de se lancer dans des batailles endiablées en ligne. Comme prévu, en plus d'un futur DLC payant, du contenu saisonnier va être diffusé tous les 3 mois et Nintendo a pris un peu d'avance en dévoilant ce qui attend les joueurs pour la Saison du frimas 2022.

Cette saison prévue pour le 1er décembre marquera l'arrivée des Matchs X, des affrontements disponibles toutes les deux heures pour les joueurs ayant le rang S+ dans les Matchs Anarchie. Tous les joueurs auront également accès à trois armes supplémentaires inédites (un Rouleau, un Sniper et un Lanceur) ainsi qu'à 10 autres déjà disponibles dans les précédents épisodes, dont certaines modifiées. Plusieurs stages additionnels seront aussi ajoutés, Brinewater Springs pour une dose de nouveauté et Lotissements Filament issu de Splatoon premier du nom. Un nouveau catalogue d'équipements, des titres personnalisés, emotes de victoire, stickers et bien plus seront aussi à débloquer. Enfin, le clou du spectacle, ce sera le mode évènementiel Big Run pour le Salmon Run, avec les Salmonoïdes envahissant le Parc Carapince. Davantage de détails nous seront donnés à ce sujet par la suite.

