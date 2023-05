Splatoon 3 : la Saison du soleil 2023 présente ses nombreuses nouveautés en vidéo

Fort de plus de ses plus de 10 millions de ventes, Splatoon 3 occupe régulièrement sa communauté avec des Festivals, dont le plus récent était sur le thème de The Legend of Zelda. Alors qu'un Pass d'Extension a été dévoilé en février lors du Nintendo Direct, avec notamment un retour à Chromapolis prévu pour ce printemps, mais dont nous n'avons pas de nouvelles, c'est la prochaine saison du jeu qui fait parler d'elle. Après la Saison du frimas 2022, les joueurs profitent actuellement de la Saison des bourgeons 2023 qui s'était faite plus discrète, contrairement à celle qui arrive et dont nous pouvons apprécier la bande-annonce.

La Saison du soleil 2023 (ou Sizzle Season en anglais) débutera le jeudi 1er juin et permettra à tous les joueurs de s'éclabousser de peinture à grands coups d'Épinceau écaïe et S-Blaster '92, deux nouvelles armes qui intégreront l'arsenal. Les parties seront également renouvelées avec l'ajout du nouveau stage Halles de Port-merlu, un grand centre commercial qui sent bon l'été, et le retour de la Piste Méroule de Splatoon 2. Le mode Salmon Run ne sera pas oublié avec comme comme arène la Rocade Rémora. Des Matchs challenge viendront également pimenter les parties en faisant combattre tout le monde selon des règles imposées comme « Lance-rafales pour tout le monde ! », « Bisbille dans la brume » et « Une victoire, et que ça saute ». Du côté du mini-jeu Cartes & Territoires, plusieurs cartes supplémentaires viendront pimenter les parties. À part ça, divers équipements et accessoires rejoindront les boutiques.

Si Splatoon 3 vous intéresse, il est vendu 44,16 € sur calAmazon.

