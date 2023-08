Splatoon 3 : la Saison des averses 2023 et ses nouveautés datées en vidéo, des amiibo des Tridenfer dévoilés !

Lancé en septembre dernier sur Switch, Splatoon 3 n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il aura droit à deux DLC réunis dans un Pass d'Extension, qui n'ont plus donné de nouvelles depuis le début d'année. En revanche, la communauté n'est pas abandonnée puisqu'un système de saison est en place, chacune accueillant de la nouveauté. La Saison du soleil 2023 lancée le 1er juin approche ainsi doucement de sa conclusion et Nintendo a donc dévoilé la suite des réjouissances, avec la Saison des averses 2023 qui débutera à la rentrée, le 1er septembre. Avec un nom pareil, cela sent déjà presque l'automne...

Les joueurs vont pouvoir y découvrir le stage Quartier Crabe-ciels avec ses grues de chantier et immenses immeubles, ainsi que le Chaland Flétan, un cargo voguant sur des eaux glaciales, tandis que Fumoir Sans-Espoir va faire son retour en Salmon Run. Du côté de l'armement, le Seau S-Horreur et la mitrailleuse Correcteur viendront gonfler l'arsenal. Une option pour ajuster l'équipement sera également introduite, de même que des tenues de travail inédites et des cartes pour le mini-jeu Cartes & Territoires. Enfin, plusieurs Matchs challenge viendront pimenter les parties, nommés « Une arme qui en chromo-jet ! », « La victoire en nageant » et « Bons bazoos de Cartouche ».

Mais ce n'est pas tout, car Nintendo en a aussi profité pour dévoiler trois nouveaux amiibo qui viendront rejoindre ceux parus en fin d'année dernière. Les heureux élus sont les membres du trio Tridenfer : Pasquale, Angie et Raimi. Ce dernier sera particulièrement imposant, occupant à lui tout seul un packaging prévu à la base pour trois amiibo. Ils seront vendus séparément et justement en bundle, du moins dans l'Archipel, comme montré sur les visuels en page suivante, à partir du 17 novembre 2023.

Les amiibo des Tridenfer arrivent le 17/11 !

Il sera possible de les scanner en jeu pour vous prendre en photo avec ces stars, obtenir de l'équipement exclusif et bien plus ! pic.twitter.com/HYHWvQh0ot — Nintendo France (@NintendoFrance) August 17, 2023

Au passage, le prochain Splatfest aura lieu du 8 au 10 septembre et mettra justement en compétition ces trois personnages. Alors, lequel est votre préféré ?

Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous procurer Splatoon 3 sur Amazon au prix de 44,49 €.

Lire aussi : Wii U : surprise, vous pourrez bientôt rejouer en ligne à Mario Kart 8 et Splatoon sur l'ancienne console de Nintendo !