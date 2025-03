Légendes Pokémon : Z-A, comme à Paris, les rues d'Illumis ne seront pas sûres la nuit

Source: The Pokémon Company et Nintendo

Parmi les productions first-party de la Switch première du nom, il ne restait que deux titres au planning de l'année 2025 avant le Nintendo Direct de ce jeudi, à savoir Metroid Prime 4: Beyond et Légendes Pokémon : Z-A. Eh bien, ils ont chacun eu droit à leur lot d'informations inédites. Après sa récente apparition à l'occasion du Pokémon Day, nous aurions pu croire que Game Freak et The Pokémon Company resteraient silencieux jusqu'à cet été, mais cela n'a donc pas été le cas. Non, pas de nouvelles Méga-Évolutions à l'ordre du jour, les rumeurs vont donc continuer à aller bon train, mais des détails concernant le teasing qui apparaissait à la fin de la dernière vidéo.

Après avoir rappelé quels Pokémon de départ pourront nous accompagner dans notre aventure à Illumis, qui a bien changé depuis Pokémon X et Y en raison d'un plan de réaménagement urbain orchestré par la société Quazar, la vidéo du jour met l'accent sur les Zones sauvages dans lesquelles nous pourrons capturer toutes sortes de créatures, même si certaines vivront en dehors.

Mais le plus intéressant se déroulera la nuit ! Ces zones pourront alors se transformer en Zones de combat dans le cadre du tournoi Royale Z-A, donnant son nom au jeu et qui consistera à gravir les rangs de Z à A dans l'optique de voir un souhait exaucé. Clairement, cela devrait jouer un rôle majeur dans l'intrigue. Tous les coups seront permis, même d'attaquer les adversaires par surprise. Il ne fera donc pas bon d'aller flâner à ces endroits sans être préparé à la bagarre. Et comme vous pouvez le constater, l'attaque Tunnel d'Excavarenne sera parfaite pour esquiver l'offensive ennemie et prendre l'avantage. Le nouveau système de combat promet donc d'être particulièrement intéressant. Vous noterez aussi que tous les membres de notre équipe recevront de l'EXP lorsqu'un Pokémon adverse sera mis au tapis, comme c'est le cas depuis un moment maintenant.

L'histoire ne dit pas quand notre personnage pourra aller dormir... Et comme la fois précédente, nous apercevons Zygarde sous sa Forme 10 %, dont nous sommes curieux de connaître le rôle. Vous pouvez retrouver de nombreux détails quant au fonctionnement du Royale Z-A et des visuels en page suivante.

Légendes Pokémon : Z-A est attendu en fin d'année 2025 sur Switch, sans plus de précision. Légendes Pokémon : Arceus est lui toujours disponible à l'achat au prix de 45,01 € chez Cdiscount et à la Fnac.