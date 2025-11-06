Légendes Pokémon : Z-A, date de sortie proche, Méga-Évolutions inédites et niveaux extradimensionnels pour le DLC Méga-Dimension

Le DLC de Légendes Pokémon : Z-A se dévoile





En septembre dernier, lors du Nintendo Direct, nous avions eu droit à de multiples annonces entourant la licence Pokémon, dont de nombreux détails concernant Légendes Pokémon : Z-A, qui est désormais disponible et a réalisé un très bon démarrage en termes de ventes. Nous avions alors appris l'existence d'un DLC baptisé Méga-Dimension, nous promettant une aventure additionnelle vendue au prix fort, devant sortir avant le 28 février 2026 et qui nous plongera dans une version alternative d'Illumis. Mais surtout, Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y avaient alors été dévoilés. Cela ne fait que trois semaines que le jeu est entre les mains de la communauté, mais The Pokémon Company ne perd pas de temps, puisque de nouvelles informations quant à ce contenu payant viennent d'être partagées.

Une Méga-Dimension qui ne se fera pas désirer





Pour commencer, l'élément le plus important et surprenant n'est autre que la date de sortie de ce DLC, fixée au mercredi 10 décembre 2025. Oui, moins de deux mois après son lancement, à l'instar de ce qui a été fait pour Donkey Kong Bananza, une stratégie commerciale qui a de quoi agacer il faut bien l'avouer. Notez qu'il faudra avoir terminé le scénario principal pour y accéder. Pour rappel, il coûte 29,99 €. Un bonus d'achat a été rajouté depuis la dernière fois, à savoir un code permettant d'obtenir 3 Speed Balls, 3 Appât Balls, 3 Niveau Balls et 3 Masse Balls.

Extra Illumis ou super copier-coller ?





Ce que nous connaissions déjà sous le nom anglais Hyperspace Lumiose se nommera donc par chez nous Extra Illumis, une dimension dans laquelle nous conduiront Anya et son Hoopa à travers les brèches apparues en ville. Bon, Game Freak ne s'est pas foulé puisqu'il s'agira à première vue des mêmes décors, juste avec une texture blanche nacrée... Le plus surprenant viendra surtout de la présence de Pokémon ayant dépassé l'habituel niveau 100, une grande première en mettant de côté le glitch sur la côte de Cramois'Île dans Pokémon Version Bleue et Rouge à l'époque. De ce que nous voyons, ces niveaux extradimensionnels pourront au moins aller jusqu'à 164 (donc potentiellement 200 ?) et nos compagnons pourront eux aussi surpasser leurs limites, à voir si ce ne sera que dans ce nouvel environnement.

Un système de calories (Satiéténergie) va être couplé à cette nouveauté, le tout étant relié à la confection de donuts par Anya. Le niveau extradimensionnel et les créatures croisées varieront ainsi en fonction de la recette utilisée, et donc des baies. Le temps passé dans Extra Illumis devrait donc être lié à ce décompte d'énergie, de quoi frustrer les amateurs d'exploration à la cool dans un premier temps. L'utilisation de la Méga-Évolution semble d'ailleurs en consommer bien plus vite. Des visuels de donuts en forme d'alpha et oméga avec un glaçage plus qu'évocateur laissent entendre que Primo-Goudron et Primo-Kyogre seront inclus.

En plus des personnages secondaires déjà présents dans l'intrigue de base du jeu, ce DLC marquera le retour de la Championne de X et Y Cornélia, ayant comme objectif de croiser toutes les Méga-Évolutions existantes et qui rejoindra la Team MZ. Avec autant de Méga-Gemmes sur elle, son addiction ne passe clairement pas inaperçue.

Du côté des nouveaux Pokémon disposant d'une Méga-Évolution, les vidéos du jour introduisent Méga-Éoko et Méga-Glaivodo. Toutefois, payer le DLC ne sera pas suffisant pour ce dernier. Glaivodo sera bien présent à Extra Illumis, mais sa Glaivodite ne sera offerte qu'en récompense de la Saison 4 du Club de Combat Z-A... Oui, ça commence à faire beaucoup de conditions pour profiter d'une telle forme.

Pour terminer, sachez que la prochaine salve d'informations au sujet de Méga-Dimension est prévue pour le mercredi 19 novembre et qu'une troisième suivra. Si ce qui a été montré aujourd'hui ne vous a pas convaincu, il y a donc potentiellement d'autres nouveautés pouvant justifier un achat, en dehors d'autres formes inédites.

Si vous comptez vous procurer Légendes Pokémon : Z-A sur Switch 2 ou Switch, n'hésitez pas à consulter notre guide d'achat.

