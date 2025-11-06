Actualité Switch
Légendes Pokémon ZA vignette 06 11 2025

Légendes Pokémon : Z-A, Diancie est disponible, voici comment l'obtenir !

Source: The Pokémon Company

L'un des Pokémon fabuleux de la 6G fait son arrivée à Illumis ce jeudi au travers d'un contenu inédit.

Un Pokémon fabuleux ajouté dès maintenant

Alors que nous venons d'avoir tout un tas d'informations concernant le DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon : Z-A, qui sortira assez rapidement sur Switch 2 et Switch, The Pokémon Company est décidément bien pressé de sortir du contenu pour le jeu de Game Freak puisque nous pouvons dès aujourd'hui découvrir une quête inédite permettant de récupérer Diancie.

Comment obtenir Diancie ?

Depuis ce jeudi 6 novembre, la fonctionnalité Cadeau Mystère permet de recevoir une Diancite via Internet et débloquer une mission secondaire EX intitulée Un scintillement sans pareil à l'Agence Beladonis, qui fait intervenir Millie et Gribouille. Notez qu'il faut avoir téléchargé la mise à jour 1.0.2 au préalable et terminer le scénario principal pour y accéder ensuite. En terminant cette petite histoire, nous pourrons donc capturer Diancie et le faire méga-évoluer en Méga-Diancie.

Diancie - Pokémon Joyau de type Roche/Fée

  • Taille : 0,7 m
  • Poids : 8,8 kg

Méga-Diancie - Pokémon Joyau de type Roche/Fée

  • Taille : 1,1 m
  • Poids : 27,8 kg

Légendes Pokémon ZA 01 06 11 2025 Légendes Pokémon ZA 02 06 11 2025 Légendes Pokémon ZA 03 06 11 2025Légendes Pokémon ZA 04 06 11 2025 Légendes Pokémon ZA 05 06 11 2025 Légendes Pokémon ZA 06 06 11 2025

