Légendes Pokémon : Z-A, Diancie est disponible, voici comment l'obtenir !

Un Pokémon fabuleux ajouté dès maintenant





Alors que nous venons d'avoir tout un tas d'informations concernant le DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon : Z-A, qui sortira assez rapidement sur Switch 2 et Switch, The Pokémon Company est décidément bien pressé de sortir du contenu pour le jeu de Game Freak puisque nous pouvons dès aujourd'hui découvrir une quête inédite permettant de récupérer Diancie.

Comment obtenir Diancie ?





Depuis ce jeudi 6 novembre, la fonctionnalité Cadeau Mystère permet de recevoir une Diancite via Internet et débloquer une mission secondaire EX intitulée Un scintillement sans pareil à l'Agence Beladonis, qui fait intervenir Millie et Gribouille. Notez qu'il faut avoir téléchargé la mise à jour 1.0.2 au préalable et terminer le scénario principal pour y accéder ensuite. En terminant cette petite histoire, nous pourrons donc capturer Diancie et le faire méga-évoluer en Méga-Diancie.

Diancie - Pokémon Joyau de type Roche/Fée Taille : 0,7 m

Poids : 8,8 kg Méga-Diancie - Pokémon Joyau de type Roche/Fée Taille : 1,1 m

Poids : 27,8 kg

Si Légendes Pokémon : Z-A n'est pas encore en votre possession, n'hésitez pas à consulter notre guide d'achat.

Lire aussi : TEST Légendes Pokémon : Z-A, un grand pas pour Pokémon, un petit pour l'immersion...