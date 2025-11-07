Syberia Remastered est disponible, sauf en VR

Microids est ravi d'annoncer la sortie de Syberia Remastered et dévoile à cette occasion la bande-annonce de lancement du jeu, désormais disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. La version Quest 3 sera quant à elle disponible la semaine prochaine. Fidèle à l'esprit du titre original, Syberia Remastered préserve toute la richesse narrative, la poésie visuelle et la sensibilité artistique qui ont marqué plusieurs générations de joueurs à travers le monde.

Une renaissance respectueuse et ambitieuse





Développé conjointement par Virtuallyz Gaming et Microids Studio Paris, Syberia Remastered invite à redécouvrir le périple inoubliable de Kate Walker, avocate new-yorkaise embarquée dans une quête initiatique sur les traces d'Hans Voralberg. Graphismes réimaginés, animations repensées et interface modernisée viennent enrichir cette expérience intemporelle, tout en préservant la dimension narrative et émotionnelle au cœur de l'œuvre de Benoît Sokal.

Avec cette version remasterisée, Microids poursuit son engagement à faire revivre les grands classiques de son catalogue, après le succès critique du remake de L'Amerzone – Le Testament de l'Explorateur.

Quand sortira Syberia Remastered en VR ?





Syberia Remastered est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. La version Meta Quest 3 sera disponible le 13 novembre 2025. Vous pouvez acheter le jeu en Limited Edition à 39,99 € chez Leclerc.