Legends of Ethernal : un jeu d'aventure en 2D daté sur consoles et PC

Initialement prévu pour l’été 2020, Legends of Ethernal a été repoussé à l’automne avant de trouver sa date de sortie définitive. Pour information, il s'agit d'un jeu d’action/aventure en deux dimensions. Développé par Lucid Dreams Studio et édité par Natsume Inc, le titre nous plonge dans la peau de Wilfred, un petit garçon qui doit retrouver ses parents alors que ces derniers ont mystérieusement disparu.

Ainsi, Legends of Ethernal verra le jour sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et macOS via Steam le 30 octobre prochain. Dans le trailer paru le 13 mai dernier (voir ci-dessus), le petit garçon affronte différents monstres comme un chevalier ailé ou un squelette en plus de pouvoir utiliser des éléments comme des flammes violettes ou une pluie de flèches de glace. Si vous voulez en savoir plus sur le titre, voilà ce qui vous attend :

Bienvenue dans le monde d'Arkanys Par un matin d'été, un jeune garçon trouve sa maison détruite et sa famille disparue. Armé de courage et alimenté par l'énergie du désespoir, il entreprend un voyage pour retrouver ses parents. Ce qu'il s'apprête à découvrir changera pour toujours le monde d'Arkanys... Legends of Ethernal est un jeu d'action-aventure en 2D où vous devez explorer de superbes environnements dessinés à la main, résoudre des énigmes et affronter des créatures monstrueuses pour découvrir la vérité sur la disparition de vos parents. Caractéristiques de jeu Jouabilité évolutive Découvrez de nouvelles mécaniques grâce aux armes et objets à retrouver dans l'univers du jeu.

Donjons intriguants Solutionnez des énigmes en utilisant des stratégies inventives contre des monstres puissants.

Système d'artisanat Rassemblez des « ethers » pour créer des objets vous permettant de progresser dans le jeu.

Style artistique unique Admirez des environnements magnifiques dessinés à la main et voyagez à travers le monde d'Arkanys.

Événements énigmatiques Accompagnez Wilfred, notre jeune héros, à travers une histoire intrigante qui vous passionnera.

Trame sonore envoûtante Laissez-vous transporter par la trame musicale merveilleusement composée par William Gough.

Multiples niveaux de difficulté Expérimentez le jeu selon le défi souhaité, en mode extrême pour plus d'intensité ou avec le Child Mode pour vous aider à compléter l'aventure.

