Les indés français de l'Avent 2020 #19 : Iris and the Giant

Iris and the Giant est un jeu développé par Louis Rigaud, un auteur se spécialisant dans les créations ludiques qui provient de La Rochelle. Lancé en bêta en 2019, le titre est disponible dans sa version définitive depuis le mois de février sur PC, et depuis novembre sur Nintendo Switch, Android et iOS.

Dans ce titre, nous prenons le contrôle d'Iris, une jeune fille qui se renferme sur elle-même. Lors d'un passage à la piscine, elle va disparaître et se retrouver dans son subconscient, face à ses peurs. Afin de s'en sortir, elle devra se défaire de ses démons intérieurs.

Afin de nous défaire de ces derniers, il faut prendre part à des affrontements contre différentes créatures. Pour les vaincre, différentes cartes sont à notre disposition. Nous sommes bel et bien en face d'un deck building, avec une collection qui grandit au fur et à mesure de notre progression. Nous avons également la possibilité d'améliorer notre personnage ou notre style de combat. Au fil de l'aventure, nous retrouverons des fragments de souvenirs qui viendront éclaircir les raisons de notre escapade dans l'esprit de la jeune Iris.

Iris and the Giant est disponible au prix de 14,99 € sur Steam, GOG (actuellement soldé à 9,79 €), Nintendo Switch (actuellement en promotion à 13,49 €), et pour 6,99 € sur Google Play Store et sur l'App Store.

Lire aussi : Les indés français de l'Avent 2020 #18 : Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre