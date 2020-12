Les indés français de l'Avent 2020 #18 : Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre

Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre est un titre développé par Artefacts Studio, basé à Villeurbanne. Le jeu est disponible sur PC depuis 17 septembre 2020 et devrait débarquer sur PlayStation 4 et Xbox One, bien que nous ne disposions d'aucune date de sortie pour l'instant.

Bien entendu, il s'agit d'une adaptation vidéoludique de la série audio Le Donjon de Naheulbeuk. Le titre propose une aventure inédite, dans laquelle nous retrouvons les personnages cultes de la licence, allant du Ranger au Barbare en passant par l'Elfe ou encore la Magicienne, ainsi que différents PNJ tout aussi légendaires.

Ce RPG nous permet d'explorer un donjon et de faire face à tous les dangers qu'il recèle : un bestiaire impressionnant, mais aussi toute une série de pièges, énigmes, etc. Chaque personnage de la compagnie dispose de ses attaques et de son arbre de compétence. Outre John Lang, le créateur de la saga, le jeu dispose d'un casting vocal 5 étoiles.

Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre est disponible sur Steam, l'Epic Games Store et GOG pour la somme de 34,99 €. À noter que, pour les deux dernières boutiques, il est actuellement soldé à 27,99€, soit une réduction de 20 %.

