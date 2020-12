Les indés français de l'Avent 2020 #17 : Toasterball

Toasterball est un jeu développé par Les Crafteurs, un studio de 4 personnes basé à Lille. Le titre, disponible en accès anticipé depuis le 15 janvier 2020, a fait l'objet d'une campagne Kickstarter en 2018. Cette dernière a permis de récolter 8 700 €, sur 200 de plus que l'objectif initial de 8 500 €.

Dans ce jeu, nous assistons à l'improbable mariage entre des grille-pains et du football. En effet, nous prenons le contrôle d'un toaster, avons un but à protéger et devons marquer avec la balle dans celui de notre adversaire. Pour ce faire, nous devrons utiliser les deux fentes de notre appareil.

Grâce à celles-ci, nous pourrons à la fois expulser une ou plusieurs tranche(s) de pain afin de toucher la balle, mais la propulsion aura pour effet de faire sauter notre machine, et de la faire se déplacer. Attention, un mauvais geste et c'est une chute qui pourrait nous mettre en mauvaise posture !

Le jeu est conçu pour se jouer de 2 à 4 joueurs. Plusieurs variantes seront proposées aléatoirement par le titre : du basket, un mode sans tranche de pain, une parodie de Pong, etc.

Toasterball est disponible sur Steam pour la somme de 4,99 €.

