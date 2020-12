Les indés français de l'Avent 2020 #16 : Across the Grooves

Across the Grooves est un jeu sorti le 17 juin 2020 et développé par Nova-box, situé à Bordeaux. Le studio, fondé en 2007, se spécialise dans les romans graphiques interactifs et a déjà quelques productions de ce type à son actif : citons par exemple Over the Edge, sorti en 2016, ou Seers Isle, qui a vu le jour en depuis 2018.

Le jeu nous conte l'histoire d'Alice. Cette dernière mène une vie relativement normale, mais tout change lorsqu'elle reçoit un vinyle provenant de son ex, Ulysse. L'héroïne décide d'écouter ce dernier, et elle se retrouve projetée dans son propre passé. À son retour dans le présent, sa vie a totalement changé.

Nous devrons donc partir en quête d'Ulysse afin de lever le voile sur ce mystère et remettre les choses dans l'ordre. Nous voyagerons à travers toute l'Europe et serons amenés à faire différents choix qui auront un impact sur le scénario et la personnalité d'Alice. Plusieurs fins sont d'ailleurs au rendez-vous, de quoi offrir une certaine rejouabilité.

Across the Grooves est disponible sur Steam pour la somme de 12,99 €, sur itch.io au prix de 12,99 $, et enfin sur Nintendo Switch pour un montant de 16,99 €. Vous pouvez également retrouver la bande originale du titre sur Amazon.

