Les indés français de l'Avent 2020 #15 : Solasta: Crown of the Magister

Solasta: Crown of the Magister est un jeu développé par Tactical Adventures, basé à Paris et fondé par Mathieu Girard, qui avait cofondé Amplitude Studios (acquis par SEGA en 2016). Le jeu est disponible depuis le 20 octobre dernier sur PC, du moins en accès anticipé. Auparavant, il avait fait l'objet d'une campagne Kickstarter qui s'est terminée avec un financement de 243 000 €, sur un objectif de 180 000 €.

Le titre reprend les codes du jeu de rôle papier. Plus précisément, il se base sur les règles de Donjons et Dragons (SRD 5.1). Le principe est donc assez simple : nous devons créer une équipe de 4 aventuriers, chacun ayant ses propres caractéristiques et sa personnalité. Ensuite, nous pourrons explorer différents donjons à la quête de richesses, d'aventures, mais aussi de réponses. Un cataclysme a frappé le monde il y a fort longtemps et pourrait se reproduire, sauf si nous l'empêchons...

Parmi les mécaniques de jeu, les joueurs adeptes des jeux de rôle sur table ne seront pas dépaysés : le jeu nous confronte à des choix régulièrement, le danger peut se cacher n'importe où et, surtout, les dés pourront se révéler notre plus grand allié ou notre pire ennemi. En effet, les combats se jouent au tour par tour et reposent sur une mécanique de jets de dés. Le sort vous sera-t-il favorable ? À noter que les affrontements mettent à profit des maps en 3D, avec une certaine verticalité qu'il faudra prendre en compte lors de l'élaboration de notre stratégie.

Solasta: Crown of the Magister est disponible sur Steam et GOG pour la somme de 34,99 €. Si vous êtes rapides, le titre est actuellement en promotion à 27,99 € sur les deux plateformes.

