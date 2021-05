LG dévoile son moniteur UltraGear 27GP950-B avec de la 4K à 144 Hz

Le constructeur LG vient de dévoiler cette semaine son nouveau moniteur haut de gamme pour joueurs, l'UltraGear 27GP950-B. Derrière ce nom à rallonge se cache un écran Ultra UHD 27" en 144 Hz qui est aussi bien pensé pour les ordinateurs que pour les consoles de salon, LG offrant même un abonnement au Xbox Game Pass.

Le moniteur de LG est donc équipé d'une dalle Nano IPS pour « des couleurs d'une extrême fidélité », de la technologie AMD FreeSync Premium Pro et il est également compatible avec NVIDIA G-Sync. L'image est en UHD 4K (3840x2160) et cadencée à 144 Hz, avec la possibilité de l'overclocker à 160 Hz, si vous avez un GPU compatible DSC. L'utilisateur retrouve également deux ports HDMI 2.1 ainsi que la technologie VESA DisplayHDR 600 pour un meilleur contraste. Pour le design, LG a opté pour une finition mate sans reflets avec le Sphere Lighting 2.0 à l'arrière et deux modes de synchronisation en fonction des effets visuels ou sonores. Et il est même possible de régler la hauteur, l'inclinaison et la rotation jusqu'à 90°.

L'UltraGear 27GP950-B est déjà disponible en précommande, exclusivement sur le site officiel de LG, contre 899,99 €. Le constructeur offre aux acheteurs un abonnement de trois mois au Xbox Game Pass pour consoles. Vous pouvez également retrouver le moniteur LG UltraGear 24GN53A-B 23 pouces à 179,99 € sur Amazon.