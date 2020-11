LG : une sélection des meilleurs téléviseurs et moniteurs pour les nouvelles consoles

Avec tous ces téléviseurs et toutes ces normes disponibles (VRR, UHD, 120 Hz, HDMI 2.1, HDR), il n'est pas aisé de choisir une télévision ou bien un écran pleinement compatibles avec les performances de nos nouvelles consoles de salon. Puisque Microsoft a annoncé un partenariat avec LG et recommande ses télévisions pour utiliser les Xbox Series, nous avons décidé de vous faire une sélection des meilleurs téléviseurs et moniteurs de la marque.

LG UltraGear 27GL83A-B - La fluidité à prix raisonnable



Coté moniteur, le LG Ultragear 27" est clairement le meilleur en termes de rapport prix/performance. Équipé d'une dalle 144 Hz avec une définition de 1440p, c'est le compromis parfait pour les Xbox Series X | S. Il ne conviendra en revanche pas à une PlayStation 5 qui pour rappel n'affiche pas nativement du 1440p. Comme son nom l'indique, l'écran fait 27", il est également compatible HDR et a un temps de réponse extrêmement bas de 1 ms, ce qui, couplé au 144 Hz en fait l'allié parfait des joueurs de FPS et de tous les jeux nécessitant une latence très faible.

Le LG UltraGear 27GL83A-B est disponible sur Amazon pour 412,00 €.

LG 32UK550-B - Grand écran, grosse définition

Toujours du côté des moniteurs, passons maintenant à du plus gros matériel avec ce LG 32". Beaucoup moins axé sur les performances, cet écran possédant une définition UHD de 2160p et étant compatible HDR 10 aura en revanche une image beaucoup plus belle que le précédent. Si sa fréquence d'affichage ne dépasse par les 60 Hz il n'a pour autant que 4 ms de temps de réponse, ce qui reste toujours bien meilleur que la plupart des téléviseurs actuels. Il est donc adapté à la fois aux joueurs exigeants sur la qualité d'image tout en gardant une très bonne fluidité, et tout ça dans un prix plus que raisonnable pour un écran de cette taille.

Le LG 32UK550-B LED Display est disponible chez Amazon à partir de 329,90 €.

TV LG OLED48CX6 - Le meilleur téléviseur petit format

Passons maintenant aux téléviseurs avec l'excellent modèle qu'est le LG 48CX6. Cette télé, plutôt compact d'ailleurs pour une dalle OLED, est équipée de toutes les technologies nécessaires à la nouvelle génération de consoles. Si la qualité de l'OLED et sa définition UHD en fond déjà un téléviseur idéal, son vrai atout reste dans les technologies embarquées. En effet ce LG 48XC6 est un des premiers à être équipé de ports HDMI 2.1 et surtout du VRR permettant d'adapter le taux de rafraîchissement en fonction du nombre d'images envoyé par la console. Si pour le moment les consoles ne semblent en mesure d'afficher que peu voire aucun jeu en UHD à plus de 60 Hz, vous n'aurez au moins plus à choisir entre la fluidité et la définition de votre téléviseur sur les jeux à venir.

Ce LG LED48CX6 est disponible chez Boulanger pour 1 590,00 €.

TV LG OLED55CX - Le même en plus grand ! (En promotion)

Grand frère du OLED48CX6 il en reprend les mêmes spécifications tout en augmentant sa dalle de 7". Si le précédent peut être adapté pour une utilisation sur bureau, celui-ci est très clairement conçu pour être placé devant un canapé. Toujours compatible VRR et HDMI 2.1, c'est le téléviseur parfait pour nos consoles de salon. Que ce soit pour les Xbox Series X | S ou pour la PlayStation 5 il s'adaptera parfaitement à la définition et à la fréquence de celles-ci.

Le LG OLED55CX est actuellement en promotion à la Fnac pour 1 499,00 € (au lieu de 1699 €).