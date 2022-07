Life is Strange: Steph's Story, un roman sur le groupe de rock et l'amour perdu de Steph annoncé

Deck Nine Games aime visiblement bien le personnage de Stephanie Gingrinch. Apparue dans Life is Strange: Before the Storm, Steph est revenue jouer un rôle dans Life is Strange: True Colors (disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr), et est même centrale dans le DLC Wavelengths. Voilà qu'elle va désormais avoir droit à son propre roman, le premier de la franchise.

Rosiee Thor began her career as a storyteller by demanding to tell her mother bedtime stories instead of the other way around. She lives in Oregon and is the author of Young Adult novels 'Tarnished Are The Stars' and 'Fire Becomes Her'. Find out more at https://t.co/Xtb90H9qPB. — Life is Strange (@LifeIsStrange) July 27, 2022

Il vient d'être confirmé que Titan Books, branche cousine de Titan Comics qui édite déjà les comics Life is Strange, va éditer Life is Strange: Steph's Story. Il reviendra sur les années de tournées du groupe de punk Drugstore Makeup, qu'elle formait avec Izzie, une femme transgenre avec qui elle a eu une relation. Le bouquin sera écrit par Rosiee Thor, une autrice de l'Oregon connue pour ses romans pour jeunes adultes Tarnished Are The Stars et Fire Becomes Her.

Life is Strange: Steph's Story sortira en anglais le 21 mars 2023, et même si aucune traduction française, sa parution pourrait intéresser les nombreux fans de la franchise.

Lire aussi : TEST Life is Strange: True Colors, un titre qui nous en a fait voir de toutes les couleurs