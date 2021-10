Life is Strange: True Colors, le DLC Wavelengths consacré à Steph disponible, un charmant trailer de lancement diffusé

Life is Strange est connu pour nous faire suivre des personnages différents à chaque aventure ou presque, mais Life is Strange: True Colors nous a tout de même permis de retrouver Steph, aperçue dans Before the Storm. Pour ceux qui voudraient savoir comment la jeune femme a quitté Arcadia Bay pour se rendre à Haven Springs, Deck Nine Games a préparé un DLC qui lui est consacré, sorti cette semaine sur toutes les plateformes sauf la Switch où il arrivera plus tard en 2021, Wavelengths.

Nous allons donc découvrir les secrets du passé et du présent de la DJ et animatrice de la station de radio KRCT, durant 4 saisons à Haven Springs. Nous pourrons répondre aux questions des auditeurs, swiper sur une application de rencontre et même passer de la musique : la bande originale est d'ailleurs composée de morceaux signés Girl in Red, Alt-J, Portugal, The Man, Foals, Hayley Kiyoko, Maribou State et d'autres encore.

Mallory Littleton, conceptrice de scénarios senior chez Deck Nine Games, a déclaré : « Créer un contenu téléchargeable axé sur un personnage aussi populaire était une évidence, mais il était primordial de lui rendre justice. Nous savons que Steph est un personnage important pour beaucoup de joueurs, et nous voulions refléter et amplifier cela en permettant aux joueurs de connaître son monologue intérieur, ses émotions et ses conflits intérieurs. Ce contenu téléchargeable est une lettre d'amour adressée non seulement à Steph, mais aussi à notre communauté et à celles et ceux qui se retrouvent tant en elle. »

Wavelengths n'est malheureusement pas achetable seul, car il est exclusif aux éditions Deluxe et Définitive : si vous avez loupé la coche, la Mise à niveau vers l'Édition Deluxe coûte 12,99 €. Si vous hésitez à sauter le pas, un charmant trailer de lancement peut peut-être vous convaincre. Life is Strange: True Colors - Édition Deluxe est sinon disponible à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

