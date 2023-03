Lince Works : le studio derrière Aragami et Aragami 2 ferme ses portes

Si l'industrie du jeu vidéo est en bonne santé et permet à de plus en plus de studios de développement d'exister, il n'est pas rare que certains doivent mettre la clé sous la porte, faute de succès. Ce sera malheureusement bientôt le cas de l'entreprise barcelonaise Lince Works, à qui nous devons Aragami et Aragami 2.

Thank you for this journey. A message from Lince Works. pic.twitter.com/hr72RIur2o — Lince Works (@LinceWorks) March 7, 2023

Le studio espagnol fondé en 2014 n'aura pas souffert du manque de succès de ses deux jeux d'infiltration, sortis en 2016 et 2021, mais d'une mauvaise stratégie établie depuis. Lince Works avait en effet entrepris de créer de nouvelles licences, mais alors que le contexte économique général s'est complexifié, il n'a pas pu atteindre ses ambitions ni avancer sur une production concrète pour s'y retrouver financièrement. Il va donc arrêter les frais et mettre fin à son activité en avril 2023, en aidant au passage ses équipes à retrouver un nouvel emploi autant que possible.



Nous avons des nouvelles importantes à partager avec vous. C’est avec un profond regret que nous devons annoncer que Lince Works arrêtera effectivement le développement de nouveaux projets indéfiniment, à partir d’avril. Nous avons eu la chance de travailler sur ce que nous aimons au cours des neuf dernières années, en mettant tout notre cœur et notre âme dans la création de jeux immersifs et divertissants pour votre plaisir, et nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage. Les deux dernières années ont été particulièrement difficiles, car nous nous sommes tournés vers le développement de nouvelles licences et un nouveau cap pour l’entreprise. Nous étions ambitieux sur ce que nous voulions réaliser en tant que studio, mais malheureusement, bien que nous ayons bien progressé, le contexte économique n’était pas favorable et nous avons manqué de temps. Cela nous brise le cœur de savoir que tout le travail que nous avons accompli au cours de la dernière année ne sera finalement pas mené à bien. Nous serons toujours reconnaissants envers notre communauté et les joueurs du monde entier. Votre fidélité et votre passion pour nos jeux ont été notre force motrice, et nous ne pouvons pas vous remercier assez pour le soutien inestimable que vous nous avez montré tout au long de ces années. Nous tenons à vous assurer qu’Aragami et Aragami 2 resteront disponibles sur toutes les plateformes et devantures de magasins et que la coopération en ligne sera accessible. Nous tenons également à exprimer notre gratitude à notre incroyable équipe, qui a travaillé si dur pour donner vie à nos jeux. C’est avec le cœur lourd que nous devons nous séparer, mais nous savons qu’ils continueront d’apporter leur talent et leur passion à l’industrie à l’avenir. Nous ferons de notre mieux pour les aider à trouver le meilleur endroit pour poursuivre leur carrière. Bien que nous fermions nos portes, les souvenirs et les expériences partagés avec l’équipe et vous, nos fans, resteront pour toujours. Merci de faire partie de notre voyage et d’en faire un moment inoubliable.

Si vous voulez découvrir le travail de Lince Works, Aragami 2 est disponible à partir de 24,49 € sur Amazon.fr.