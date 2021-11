Little Cities : quand le jeu de construction SimCity rencontre la VR sur Oculus Quest

S'il est un genre sous-représenté en VR, c'est bien celui du city builder. Les titres nous permettant de construire une ville et d'y faire prospérer ses habitants ne sont pas légion, pour autant, l'apport de la réalité virtuelle dans ce type de jeu est réellement intéressant. Les amateurs du genre seront donc ravis d'apprendre la sortie dans quelques mois de Little Cities, derrière lequel nous retrouvons le studio britannique indépendant Purple Yonder. Le titre choisi pour le jeu n'est pas anodin et prend tout son sens une fois le casque sur la tête. Ainsi, tout comme un diorama que nous créons de toute pièce, il sera possible d'observer la ville miniature et son agitation du point de vue d'un géant en se déplaçant debout à l'échelle d'une pièce, ou à l'inverse, de s'immerger à taille humaine au plus près des habitations. Mais rassurez-vous puisque vous pourrez tout aussi bien jouer confortablement assis.

Que serait un city builder sans sa partie gestion et construction ? Little Cities semble ici cocher les bonnes cases et pourra compter sur des contrôles qui s'annoncent intuitifs, ainsi que sur un design coloré et minimaliste profitant à la lisibilité. Tout comme pour les références du genre, les joueurs seront amenés à créer des zones résidentielles, commerciales ou industrielles, et devront veiller au bien-être des habitants en construisant des écoles, des hôpitaux, des aéroports et des casernes de pompier, qu'il faudra soigneusement placer et desservir. En effet, pour faire croître la population, il sera nécessaire de maîtriser certaines règles d'urbanismes, créer des axes routiers ne risquant pas d'être encombrés et s'assurer de placer les infrastructures industrielles ou du réseau de distribution, à distance des zones résidentielles pour ne citer que quelques exemples. Personne n'aime voir des usines depuis son jardin. Bien évidemment, la gestion et l'acheminement de l'électricité et de l'eau seront au cœur du gameplay, et 21e siècle oblige, la connectivité au réseau sera indispensable (il faut bien vivre avec son temps). De même, au fur et à mesure de l'expansion de notre ville, il faudra s'assurer que le taux de criminalité reste au plus bas et proposer des lieux de divertissement tels que des stades, des aquariums ou encore des jardins botaniques par exemple, qu'il sera possible de débloquer. Un habitant en sécurité et heureux est un habitant qui restera.



Le titre proposera une bande-son agréable, mélange de musiques douces, de sons de la nature et du bourdonnement de l'activité de la vie quotidienne, de quoi s'immerger en douceur et passer un bon moment à bâtir la ville de nos rêves. Cerise sur le gâteau, Little Cities proposera aux joueurs de s'étendre sur de nombreuses îles, qu'il sera possible de peupler et de relier avec des ponts afin de former un archipel de vie. Chacune possédant ses propres caractéristiques géologiques et ses propres défis de jeu. Avec tous ces atouts, le titre de Purple Yonder ne semble pas être une version édulcorée du genre et a tout pour devenir une référence en la matière en réalité virtuelle.



Little Cities sortira sur les Oculus Quest au printemps 2022.



