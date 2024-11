Section 9 : le jeu de science-fiction par les développeurs de Little Nightmares se trouve un gros éditeur

Après avoir développé les deux premiers Little Nightmares, Tarsier Studios a laissé la franchise entre les mains de Bandai Namco et Supermassive Games pour se concentrer sur un tout nouveau jeu, Reanimal. Mais certains membres du studio ont décidé de quitter le navire pour fonder Section 9 Interactive, qui planche sur son premier jeu.

Basé à Malmö, en Suède, le studio est donc composé de membres ayant travaillé sur Little Nightmares, Little Nightmares II et LittleBigPlanet sur PS Vita, qui sont loin d'être de petits jeux. Section 9 Interactive développe un jeu d'action et d'aventure dans une ambiance de science-fiction, attendu sur PC et consoles de salon de dernière génération. Outre quelques GIF pour exhiber le gameplay, ce titre est encore très mystérieux, mais il va avoir le soutien d'un gros éditeur.

Epic Games Publishing annonce qu'il va éditer et publier le premier jeu de Section 9 Interactive, il faudra donc s'attendre à une exclusivité Epic Games Store sur ordinateurs. En tout cas, le titre a tapé dans l'œil d'un gros éditeur, reste désormais à découvrir de plus amples informations sur ce jeu, qui utilise le moteur Unreal Engine.

En attendant, vous pouvez acheter Little Nightmares II à partir de 9,96 € sur Amazon, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.