End of Abyss : un nom et une première vidéo de gameplay pour le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares

Tarsier Studios ne développe plus de jeux Little Nightmares, Bandai Namco a confié le troisième volet à Supermassive Games. L'équipe planche sur Reanimal, mais une partie du studio a quitté le navire pour fonder Section 9 Interactive, qui dévoile officiellement son premier jeu, édité par Epic Games, lors du Summer Game Fest Live 2025 :

End of Abyss suivra Cel, une technicenne de combat explorant les zones désaffectées d'un complexe et affrontant des monstres. Voici ce qu'il faut savoir sur ce titre :

End of Abyss





Dans les tréfonds d'un mystérieux complexe souterrain, une mission de recherche enquêtant sur des phénomènes d'origine inconnue se transforme en une terrifiante plongée dans un monde fracturé à l'abandon. Incarnez Cel, une jeune technicienne de combat, parcourez les zones désaffectées de ce complexe à la recherche de la vérité et affrontez les créatures monstrueuses qui y rôdent.

Plongez dans l'abîme





Enfoncez-vous au sein des couloirs d'un complexe tentaculaire, où les chuchotements de machines délabrées vous parviennent des profondeurs et où rien n'est complètement humain.

Luttez pour votre survie





Démunie face aux horreurs corrompues que vous rencontrerez, vous devrez améliorer votre équipement et vous adapter. Repoussez vos propres limites pour rester en vie, malgré le poids écrasant de la base qui vous emprisonne.

Explorez des chemins oubliés





Parcourez des allées aux multiples embranchements et découvrez des zones secrètes grâce à votre scanner, ainsi qu'aux objets que vous déverrouillerez en cours de route. De nouveaux chemins s'ouvriront à vous à mesure que vous gagnerez en force, vous donnant ainsi accès à des galeries oubliées et des secrets enfouis.

Développé par Section 9





End of Abyss propose une expérience maîtrisée et immersive, conçue par une petite équipe basée à Malmö en Suède et menée par des développeurs expérimentés, connus pour leurs jeux à succès.