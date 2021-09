LittleBigPlanet : les serveurs des jeux PS3 et PSVita définitivement fermés, la faute aux pirates

La saga LittleBigPlanet existe depuis 2008 et le premier épisode sur PlayStation 3, et si elle a proposé beaucoup de niveaux inventifs dans ses campagnes, ce sont bien évidemment les défis créés par la communauté qui ont permis à la série d'être aussi populaire qu'elle l'est aujourd'hui. Malgré tout, les années passent et Media Molecule ne peut pas se permettre de maintenir les services de tous les volets actifs. Les serveurs de LittleBigPlanet Portable et LittleBigPlanet Karting avaient ainsi été fermés en 2016, et 5 ans plus tard, ceux de 4 autres expériences viennent d'être clôturés.

Les serveurs des derniers volets étaient ainsi fermés depuis mai dernier en raison d'une recrudescence de messages haineux ou comportant du contenu offensant diffusés par des pirates. Media Molecule ne pouvant plus assurer la sécurité et le bien-être des joueurs sur l'ensemble des plateformes, il a été décidé de ne pas rouvrir les serveurs de LittleBigPlanet, Little BigPlanet 2, Little BigPlanet 3 (PS3) et LittleBigPlanet PS Vita. En revanche, l'édition PlayStation 4 de LittleBigPlanet 3 est de nouveau pleinement fonctionnelle grâce à la sortie d'une mise à jour 1.27, et elle permet pour mémoire d'accéder à l'ensemble des niveaux créés par la communauté sur PS3, ainsi qu'aux modes scénarisés et aux DLC de l'époque.

Bonjour Tout d'abord, nous tenons à nous excuser pour le temps d'arrêt prolongé du serveur LittleBigPlanet et souhaitons vous remercier tous pour votre patience pendant que nous travaillions sur ce problème. La bonne nouvelle est que nous venons de lancer la mise à jour du jeu 1.27 et de remettre le serveur LittleBigPlanet (et tous les 10 000 000+ niveaux de communauté !) en ligne pour les utilisateurs PlayStation 4 ! Malheureusement, nous devons fermer définitivement nos services en ligne pour LittleBigPlanet, Little BigPlanet 2, Little BigPlanet 3 (PS3) et LittleBigPlanet PS Vita. Nous ne doutons pas que cette nouvelle sera une grande déception pour beaucoup d'entre vous, en fin de compte, c'est le meilleur moyen de protéger la communauté Little BigPlanet et de garantir la sécurité de notre environnement en ligne. Merci d'être une communauté merveilleuse et pour votre amour et votre soutien continus pour tout ce qui concerne Sackboy.

Les créations de joueurs ne sont donc pas perdues, mais c'est tout de même la fin d'une ère pour la saga, maintenant tournée vers les PlayStation 4 et 5. LittleBigPlanet 3 est d'ailleurs disponible à partir de 19,50 € sur Amazon.fr.