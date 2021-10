PS3 et PSVita : acheter des jeux sur le PlayStation Store ne sera bientôt plus possible directement !

Ceux qui jouent encore avec leur PlayStation 3 ou leur PlayStation Vita viennent de recevoir un message visant à les informer de quelques changements quant à la possibilité d'acheter des jeux, ou d'autres contenus numériques, pour leurs consoles sur le PlayStation Store. Bonne nouvelle, ce n'est pas la fermeture des stores dédiés, mais « seulement » un changement dans la façon de pouvoir se payer des jeux.

En effet, à partir du 27 octobre 2021, il ne sera plus possible d'utiliser sa carte de crédit ou de débit, ou encore PayPal, pour acheter directement du contenu ou approvisionner son porte-monnaie en venant sur le PlayStation Store via sa PS3 ou sa PSVita. Alors, comment faire ? Eh bien, il faudra d’abord approvisionner suffisamment son porte-monnaie sur PlayStation Store via l'application mobile ou un navigateur internet. De là, vous pourrez alors utiliser une carte cadeau, une carte de crédit, PayPal ou une autre méthode de paiement reconnue. À titre de rappel, pour y accéder une fois connecté sur le site, il faut aller sur votre profil, puis cliquer sur « Gestion des paiements », « Ajouter des fonds » et sélectionner le type de paiement que vous voulez utiliser.

Vous voilà prévenu, si vous avez une PS3 ou une PSVita, pour les achats, il vous faudra passer par quelques étapes supplémentaires pour vous faire plaisir et surtout voir des centimes trainer sur votre compte, car le remplissage du porte-monnaie ne se fait qu'avec des chiffres ronds alors que les prix des jeux ne le sont jamais. Mine de rien, c'est une subtile façon de faire payer plus qu'il se doit même si le but premier n'est certainement pas celui-là.

Ou sinon, vous pouvez acheter une carte PSN sur Amazon, c'est rapide et sans prise de tête.