Looney Tunes: Wacky World of Sports, les toons font leur retour dans un petit jeu sportif

Warner Bros. Games capitalise sur ses licences et a déjà remis en lumière ses Looney Tunes dans MultiVersus, qui a récemment été relancé. Ça ne va pas s'arrêter là, puisque nous avons découvert hier durant le Nintendo Direct un jeu baptisé Looney Tunes: Wacky World of Sports. C'est loin d'être la première fois que ces personnages font de l'exercice dans une production vidéoludique, avec par exemple Looney Tunes Galactic Sports en 2015 sur PSVita, mais ce titre rappellera surtout des souvenirs aux joueurs les plus âgés ayant connu l'époque des productions Tiny Toon, notamment Tiny Toon Adventures: Wild & Wacky Sports, même si ici il n'y aura pas le côté party game.

Ce jeu développé par Bamtang Games (Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance) et édité par GameMill Entertainment proposera de s'amuser seul ou en coopération locale jusqu'à quatre dans des parties typées arcade de basketball, football, golf et tennis en incarnant différents Looney Tunes. Cela a l'air amusant, mais le contenu semble tout de même assez rachitique.

Participez à 4 sports emblématiques - Basket-ball d'arcade 2v2, tennis d'arcade 1v1 ou 2v2, golf à 4 joueurs et football d'arcade 3v3.

Looney Tunes: Wacky World of Sports est attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Quelques visuels sont disponibles en page suivante.

Aucune date de sortie n'a été donnée lors de l'annonce, juste un simple «automne 2024», mais Maximum Entertainment France qui éditera des éditions physiques sur PS5 et Switch a indiqué dans son communiqué de presse qu'elles sortiront le 17 septembre.