Lost Judgment nous montre les multiples facettes de son gameplay dans une nouvelle bande-annonce

Non content de nous avoir dévoilé la cinématique d'introduction de Lost Judgment en début de semaine, SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio nous ont réservé une bande-annonce inédite qui a été diffusée dans le cadre du State of Play cette nuit. Outre des scènes cinématiques déjà vues lors de son annonce en mai dernier, cette vidéo nous montre surtout les nouveautés de gameplay liées au parkour, à l'investigation sur les scènes de crime, au combat, ainsi que les mini-jeux et activités annexes proposées.

Une présentation du jeu a par ailleurs été effectuée sur le PlayStation Blog histoire justement de rappeler ses principales caractéristiques.

Tribunal du district de Tokyo, 2021. Sur le banc des accusés, un officier de police dévoile l’emplacement du corps d’une victime de meurtre : l’homme qui harcelait son fils, aujourd’hui décédé. Le détective privé Takayuki Yagami se voit confier une enquête impossible sur deux meurtres commis en même temps. Ce qui, au début, ne paraît être qu’une simple histoire de vengeance cache en réalité un réseau criminel grandissant, un système légal corrompu… et ceux qui en profitent. C’est à Yagami et vous de poursuivre la vérité, même si cela vous mène à escalader des bâtiments, à jouer les agents infiltrés, ou à exhiber vos talents de martialiste pour vous défendre lorsque les choses tournent mal. La nouvelle bande-annonce présente deux des nouvelles capacités d’enquêteur de Yagami : le parkour et la furtivité. Prenez de la hauteur dans votre investigation en escaladant des bâtiments et en effectuant des acrobaties pour atteindre des zones qui, sinon, ne seraient pas accessibles. La furtivité vous permet de passer inaperçu devant des agents de sécurité ou de vous débarrasser de vos adversaires en toute discrétion. Cela dit, s’il vous est inévitable de vous faire remarquer, Yagami dispose de trois styles de combat tapageurs et qui lui permettent d’enchaîner les combos : le style de la Grue, celui du Tigre, et le tout nouveau style du Serpent. L’avantage du style Serpent est qu’il permet de renvoyer ses attaques à l’adversaire et d’effectuer des éliminations plus clémentes. Chaque style récompense le jeu actif et la gestion de jauge de façon différente. Les pistes de Yagami l’amènent à traverser différents districts du Japon jusqu’à un lycée local, où il tente de comprendre le lien entre une hausse soudaine de la délinquance et son affaire.Afin « d’infiltrer » l’école, Yagami se fait passer pour un conseiller dont le travail est d’aider les clubs d’activités. Lors des intrigues du lycée, vous pouvez vous lier d’amitié avec des élèves de tous les horizons. Entraînez votre sens du rythme au club de danse, participez à des combats de robots au club de robotique, et profitez d’activités extrascolaires : infligez quelques uppercuts dans un club de boxe et brûlez des pneus avec un gang de bikers. Vous gagnerez à passer du temps avec les élèves : vous serez surpris de ce que savent certains habitants de cette ville. Rien qui sorte de l’ordinaire, pour un détective privé intrépide.

Enfin, les précommandes numériques ont été ouvertes, permettant d'obtenir en bonus un Pack de démarrage : Soutien rapide et d'avoir un accès anticipé de trois jours. Trois éditions sont disponibles dans les boutiques en ligne, à savoir la standard (59,99 €), une Deluxe numérique (69,99 €) et une Ultimate numérique (89,99 €).

Lost Judgment est pour rappel attendu le 24 septembre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pouvez le précommander sur la dernière console de Sony au prix de 49,99 € sur Amazon.