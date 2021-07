Lost Judgment dévoile sa cinématique d'introduction, sous la pluie

À l'occasion d'un live japonais Ryu Ga Gotoku Studio TV #1, nous avons eu quelques nouvelles de Lost Judgment, le prochain jeu du studio derrière les Yakuza dont cette série est dérivée. Si vous aviez son annonce, il s'agit d'une suite directe nous mettant à nouveau dans la peau du détective Takayuki Yagami, avec cette fois la ville de Yokohama se rajoutant à notre terrain de jeu, entre autres nouveautés.

Lors de ce live, nous avons donc pu découvrir la cinématique d'introduction de Lost Judgment, ainsi que sa chanson thème par la même occasion, interprétée par jon-YAKITORY et Ado. Assez sobre, cet opening façon série TV met en scène quelques personnages clés de l'intrigue et les décors dans lesquels ils évolueront, le tout sous la pluie pour les plans en extérieur. Notez par ailleurs qu'en plus du dual audio (anglais et japonais), le jeu sera intégralement traduit en allemand, anglais, espagnol, français et italien.

Si vous souhaitez vous préparer à la venue de Lost Judgment, attendu le 24 septembre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, mais pas sur PC pour le moment, vous pouvez découvrir Judgement par l'intermédiaire du PlayStation Now depuis hier, lui qui a été distribué à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde. Le nouvel épisode est de son côté disponible en précommande sur Amazon au prix de 49,99 €.