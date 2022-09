Judgment et Lost Judgment : les jeux d'enquête des créateurs des Yakuza officialisés sur PC et de sortie dès aujourd'hui

SEGA a déjà entrepris de porter les Yakuza sur PC, alors pas étonnant de voir l'autre grande franchise actuelle de Ryū ga Gotoku Studio suivre ce chemin. À l'occasion du Tokyo Game Show 2022, l'éditeur a en effet de dévoilé que Judgment et Lost Judgment débarquaient sur PC via Steam, une bonne nouvelle après de nombreux mois d'attente et de requêtes de la part des joueurs.

Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils sont disponibles dès aujourd'hui sur la plateforme de Valve ! Ils sont vendus séparément à 39,99 et 59,99 €, mais si vous achetez le bundle Judgment Collection à 99,99 €, vous débloquez sans frais supplémentaires le DLC Les Dossiers de Kaito et Pack d'extension : Intrigues du lycée d'une valeur de 29,99 et 4,99 € pour Lost Judgment.

Judgment RGG Studio est fier de présenter Judgment, un jeu d'action-aventure et d'enquête autour d'un horrible crime qui agite les bas-fonds de Tokyo. Vous y incarnez Takayuki Yagami, avocat de la défense disgracié devenu détective, dans une enquête qui vous fera côtoyer la pègre de Kamurocho pour tirer au clair une série de meurtres infâmes. Dans ce thriller juridique, la frontière entre justice et miséricorde est ténue. Utilisez deux styles de combat différents pour triompher de vos adversaires dans des rencontres survoltées. Bourrée de séquences de combats et de retournements de situation dignes des plus grands films hollywoodiens, cette histoire cruelle vous tiendra en haleine jusqu'au dénouement. Lost Judgment Quand un policier inculpé révèle le meurtre du tuteur qui a poussé son fils au suicide, les lourds secrets d'un lycée de Yokohama éclatent au grand jour. Tirez l'affaire au clair dans la peau du détective Takayuki Yagami et infiltrez un lycée prestigieux pour résoudre une série de crimes. Tandis que les victimes s'amoncellent, prises dans un cercle vicieux de harcèlement et de vengeance, la justice penchera-t-elle en faveur de la loi ou de la vendetta ? Percez le mystère à coups de poings dans ce thriller juridique bourré d'action. RGG Studio est fier de présenter Lost Judgment, la suite de Judgment qui mêle enquêtes et filatures, scénario de film noir et combats ultra-violents dans une histoire encore jamais vue. ACTION ET ENQUÊTE

Utilisez les ficelles de détective de Yagami pour récolter des indices. Employez des gadgets high-tech tels que drones et mouchards, mais aussi des méthodes à l'ancienne comme escalader un bâtiment ou filer un suspect pour découvrir la vérité. Il n'y a pas meilleure preuve que d'attraper un suspect la main dans le sac. COMBAT FLUIDE

Maîtrisez les trois styles martiaux de Yagami et leurs nombreux combos pour surmonter n'importe quelle situation, depuis l'embuscade de groupe jusqu'au duel au sommet. Enrichissez votre arsenal à grand renfort de panneaux indicateurs, vélos et autres. EN EAUX TROUBLES

Infiltrez-vous en tant que conseiller sportif du lycée pour percer le mystère tout en profitant des activités locales : suivez le rythme du club de danse avec vos élèves, mettez votre ingéniosité à l'épreuve dans le club de robotique, testez votre droite au gymnase de boxe... Vous pouvez même rejoindre le gang de bikers et gagner leur respect dans des courses illégales. LA LOI DE LA RUE

Au fil de votre enquête à Kamurocho et Ijincho, prenez le temps de découvrir la culture de chaque ville, ses bars et autres hauts lieux de la nuit. N'hésitez pas à faire profiter les habitants de votre flair, on ne sait jamais ce qui peut en ressortir.

