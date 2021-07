Judgment : des tensions entre SEGA et l'agence de l'acteur Takuya Kimura, déjà la fin de la franchise ?

Chanteur, mannequin et acteur, Takuya Kimura a une belle carrière au Japon, et SEGA était évidemment fier de l'avoir en tant que personnage principal dans Judgment, développé par Ryū ga Gotoku Studio (Yakuza). Sa suite, Lost Judgment, va sortir en septembre prochain, mais l'éditeur est en conflit avec l'agence qui gère la carrière de l'acteur.

Comme le rapporte Nikkan Taishu, qui cite une source anonyme, l'agence Johnny & Associates s'oppose à des versions PC de jeux vidéo dans lesquels joue Takuya Kimura. La raison est floue, mais l'agence n'a visiblement pas envie de voir les joueurs modder les Judgment et donc altérer le physique de sa star. Sauf que SEGA compte beaucoup sur les versions de ses titres depuis quelques années, les Yakuza se vendent très bien sur Steam et l'éditeur aurait bien envie de faire pareil avec Judgment et Lost Judgment, mais Johnny's s'y oppose fermement. Malgré l'intérêt renaissant pour les versions PC, de nombreuses firmes nipponnes voient encore les jeux vidéo sur ordinateurs comme un marché de niche propice aux dérives.

À l'heure actuelle, la relation entre SEGA et Johnny & Associates serait donc tendue, et certains parlent déjà de la fin de la franchise. Il est clair que si aucun accord n'est trouvé, il faudra se passer de Takuya Kimura, mais l'éditeur peut très bien changer le visage de son héros Takayuki Yagami ou carrément introduire un nouveau personnage principal, comme Ichiban Kasuga qui a remplacé Kiryu Kazuma dans Yakuza 7: Like a Dragon, pour des raisons purement scénaristiques ici.

La licence va de toute façon avoir droit à un second épisode comme prévu, la date de sortie de Lost Judgment est fixée au 24 septembre 2021 sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, mais ne vous attendez pas à voir un portage sur PC à l'avenir. Vous pouvez précommander le jeu à 49,99 € sur Amazon.