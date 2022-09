Like a Dragon 8 annoncé, Kazuma Kiryu reprendra du service aux côtés d'Ichiban Kasuga !

Ce mercredi, Ryu Ga Gotoku Studio organisait une grosse présentation RGG Summit 2022, dont vous pourrez voir la rediffusion en fin d'article une fois achevée. Le premier jeu qui y a été introduit n'était autre que le remake Like A Dragon: Ishin!, qui a été daté et a eu droit à un nouveau trailer. Le deuxième projet dévoilait été évidemment attendu puisque nous avions eu droit à un teasing au cours de l'été de la part de Famitsu, qui montrait plusieurs personnages sur des écrans de PC des développeurs dont Ichiban Kasuga. Eh bien, place à la révélation, qui a eu de quoi nous surprendre.

En effet, alors que nous apercevons l'ombre d'Ichi s'avançant dans une rue bardée de néons, c'est une voix familière qui l'interpelle, suivie par un capharnaüm de paroles d'autres personnages. Le héros de Yakuza: Like a Dragon, le septième épisode principal de la licence Ryū ga Gotoku, est ensuite rejoint par un autre grand gaillard avant que nous découvrions son identité : Kazuma Kiryu ! En plus d'arborer une coupe de cheveux inédite et argentée (il a une raison pour ça), le protagoniste des précédents jeux de la licence va revenir en force dans Like a Dragon 8 aux côtés d'Ichiban, car ils seront tous les deux jouables.

Oui, dites adieu à Yakuza, la licence arbore enfin son véritable nom partout à travers le monde. En plus de bénéficier d'un duo de personnages principaux, Like a Dragon 8 reprendra son système de combat façon RPG au tour par tour, avec Kiryu qui devrait avoir sa propre équipe. Pas grand-chose de plus n'a été dit pour le moment, si ce n'est que les enregistrements vocaux sont en cours et que le développement est bien avancé. Il a d'ailleurs été dit qu'il devrait s'agir du plus gros jeu de la licence à ce jour. Takaya Kuroda et Kazuhiro Nakaya seront toujours derrière les voix de ces personnages et étaient présents lors de la révélation.

Like a Dragon 8 est prévu pour une sortie en 2024 (à priori en début d'année) sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam, Microsoft Store). En attendant, nous aurons de quoi faire. Yakuza: Like a Dragon est lui vendu 26,38 € sur Amazon.