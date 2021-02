Luca : le prochain Pixar dévoile son twist avec un premier trailer réjouissant

Le public découvre encore Soul, diffusé en exclusivité sur Disney+ depuis Noël, et va pouvoir se délecter d'un Classique d'animation Disney très bientôt avec Raya et le Dernier Dragon. Disney Pixar est déjà prêt à enchaîner avec Luca, un film d'animation sur la Riviera italienne prévu pour cet été. Les visuels à son sujet étaient rares et son histoire encore secrète, mais un trailer (qui s'apparente plus à un teaser par sa courte durée) vient enfin nous mettre l'eau à la bouche sur ce qui nous attend.

Trailer VO

La bande-annonce nous fait découvrir le personnage de Luca, un jeune garçon qui veut profiter d'une parenthèse estivale avec un ami proche, alors qu'il est hébergé par des locaux. Mais les deux compagnons ont un lourd secret à protéger, qui sera le twist de ce long-métrage d'animation : ce sont en réalité des monstres marins qui se transforment au contact de l'eau. La Petite Sirène a-t-elle trouvé son pendant masculin grâce à Pixar ?



Trailer VF

Réalisé par Enrico Casarosa, un vétéran du département d'animation qui a travaillé sur Les Indestructibles 2 ou Coco, Luca est officiellement prévu pour ce 23 juin 2021 en France. Normalement, cela se passera au cinéma, mais au vu du contexte sanitaire et des précédentes décisions de Disney, un report ou un passage sur Disney+ pourrait ne pas être à exclure.

