CINEMA : Soul, une touchante bande-annonce métaphysique pour le prochain film de Pixar

Après En Avant, Pixar va dès cette année enchaîner avec un autre long-métrage d'animation nommé Soul, dont nous avions pu découvrir une première bande-annonce en novembre dernier, qui faisait office de teaser et posait simplement le contexte de l'action. Place désormais à un trailer montrant davantage le monde des âmes dans lequel sera plongé le personnage de Joe Gardner.

Bande-annonce en VO

Après une chute malencontreuse, ce musicien et professeur de jazz va se retrouver entre la vie et la mort, son âme prête à être envoyée dans l'au-delà. Sauf qu'il va finir par se retrouver là où les âmes sont créées avant d'intégrer un corps terrestre et sont dotées d'une personnalité, avec tous les défauts allant avec. C'est là qu'il va faire la rencontre de 22 et revivre différents passages de son existence, cherchant un moyen de réintégrer son enveloppe charnelle tout en essayant de montrer les bons côtés de la vie à son nouvel ami.

Soul s'annonce comme un film assez touchant, lui qui paraîtra dans les salles françaises le 24 juin prochain. Au passage, une nouvelle affiche a pour l'occasion été diffusée, simple et efficace dans le message délivré.