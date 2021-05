Mario Kart 8 Deluxe : une mise à jour 1.7.2 disponible, pour quels changements ?

Mario Kart 8 Deluxe n'a beau pas avoir d'actualité, il squatte toutes les semaines le top des ventes de jeux vidéo, en France et à travers le monde. Il en est ainsi à 35,39 millions d'exemplaires en circulation au dernier décompte, faisant de lui le jeu le plus populaire de la Switch. Et si Nintendo en a à priori fini avec les DLC, il n'a pas mis le titre au placard pour autant.

L'éditeur vient de déployer une mise à jour 1.7.2 pour Mario Kart 8 Deluxe, plus de 2 ans après la dernière en date. Elle corrige 2 problèmes qui ont pu survenir lors de vos parties :

Résolution d'un problème qui entraînait la réinitialisation des points du tournoi ;

Résolution d'un problème qui entraînait la réinitialisation de l'historique des matchs avec des amis.

Rien de folichon, mais cela devra vous éviter d'éventuels soucis à l'avenir. Si vous faites partie des rares possesseurs de Switch à ne pas encore avoir votre copie de MK8D, vous pouvez vous le procurer pour 49,99 € sur Amazon.fr.