Mario Kart 8 Deluxe : la mise à jour 2.0.0 disponible en amont du Pass circuits additionnels, les noms de toutes les Coupes connus

Les fans les plus optimistes espéraient un Mario Kart 9, mais c’est bien une extension de Mario Kart 8 Deluxe que Nintendo a annoncé en ce début d’année. Le Pass circuits additionnels comprendra un total de 48 circuits répartis sur 6 DLC, comprenant chacun 2 Coupes de 4 circuits. À priori, il s’agira exclusivement de tracés empruntés à des épisodes passés.

La première vague sera disponible ce 18 mars et inclut la Coupe Turbo, donnant accès aux circuits Promenade à Paris (Mario Kart Tour), Circuit Toad (3DS), Montagne Choco (N64) et Supermarché Coconut (Wii), ainsi que la Coupe Maneki-neko, incluant les environnements Corniche Champignon (DS), Jardin Volant (GBA), Traversée de Tokyo et Dojo Ninja (MKT). La mise à jour 2.0.0 déverrouillant ce contenu est d’ores et déjà disponible et ajoute le nouveau menu permettant de jouer aux 12 prochaines Coupes.

Les 10 dernières ont d’ailleurs été nommées au passage via ce menu.

Coupe Navet

Coupe Hélice

Coupe Roche

Coupe Lune

Coupe Fruit

Coupe Boomerang

Coupe Plume

Coupe Cerise

Coupe Gland

Coupe Carapace Bleue

Les noms des prochains circuits n'ont en revanche pas été communiqués, mais nous avons le temps, car Nintendo prévoit d'étaler leur sortie jusqu'à fin 2023. Vous pourrez acheter chaque DLC pour 4,99 € ou le Pass circuits additionnels pour 24,99 € (disponible sur Amazon.fr), lui qui est d'ailleurs compris dans le Nintendo Switch online + Pack d'Extension à 39,99 € par an.

Lire aussi : Mario Kart 8 Deluxe : faudra-t-il acheter le DLC Pass circuits additionnels pour y jouer en ligne ?