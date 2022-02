Mario Kart 8 Deluxe : le DLC payant Pass circuits additionnels avec ses 48 nouveaux circuits annoncé, les premiers détails !

Certaines rumeurs veulent que Nintendo planche sur un Mario Kart 9 utilisant davantage de licences de l'éditeur. Il n'était pas présent lors du Nintendo Direct, mais l'increvable Mario Kart 8 Deluxe l'était lui bien, lui qui continue de dominer les charts chaque semaine, car du contenu additionnel inédit va être proposé pour lui dans les prochains mois, plusieurs années après les dernières extensions !

Nintendo va en effet sortir le Pass circuits additionnels, un DLC payant donnant accès à pas moins de 6 vagues de 8 circuits, qui sortiront progressivement jusqu'à la fin d'année 2023, rien que ça. Oui, cela fait bien 48 nouveaux circuits à venir sur Switch ! Ils seront tous inspirés de tracés des nombreux épisodes précédents, pour le plus grand bonheur des fans. La première vague sera disponible le 18 mars et comprendra notamment Supermarché Coco, la Montagne Choco et la Traversée de Tokyo.

Pour les intéressés, le Pass circuits additionnels sera vendu à 24,99 €, mais sera aussi automatiquement débloqué si vous vous abonnez au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel à 39,99 € par an.