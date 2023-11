Mario Kart 8 Deluxe : date de sortie proche et courses de folie en vidéo pour l'ultime DLC du Pass circuits additionnels

La ligne d'arrivée est proche pour les ultimes contenus téléchargeables de Mario Kart 8 Deluxe, le porte-étendard de la Switch qui trône depuis des années au sommet des ventes de jeux first-party de Nintendo. Annoncé en février 2022, le Pass circuits additionnels nous promettait alors six vagues de DLC pour pas moins de 48 tracés supplémentaires et de nombreux pilotes en plus. La cinquième avait été passée en juillet dernier et le Nintendo Direct de septembre nous avait dévoilé une première course et les quatre personnages qui seraient inclus dans la sixième série d'ajouts. Pas de jour férié pour l'éditeur, qui vient de diffuser la bande-annonce résumant tout ce à quoi il faut s'attendre avec la vague 6.

Pour commencer, cette vague 6 du Pass circuits additionnels sera lancée le jeudi 9 novembre et ajoutera pour rappel Diddy Kong, Funky Kong, Pauline et Peachette comme pilotes. En plus des circuits ci-dessous, dont aucun n'est inédit cette fois, ce sont 16 tenues de course Mii qui vont être offertes, avec en bonus celle de Daisy en scannant son amiibo. Un lecteur de musiques sera également ajouté à cette occasion, permettant de choisir les mélopées jouées lors de chaque course.

Vague 6 - Sortie le 9 novembre Coupe Super gland Tour Rome Avanti (Mario Kart Tour)

Montagne DK GCN (Mario Kart: Double-Dash!!)

Circuit Daisy (Mario Kart Wii)

Ruines Plante Piranha (Mario Kart Tour) Coupe Carapace bleue Méandres madrilènes (Mario Kart Tour)

Monde glacé d'Harmonie (Mario Kart 7)

Château de Bowser 3 SNES (Super Mario Kart)

Route Arc-en-ciel (Mario Kart Wii)

Vous pouvez vous procurer le Set Mario Kart 8 Deluxe - Pass circuits additionnels physique incluant un code pour ces DLC et quelques bonus au prix de 25,79 € sur Amazon et chez Cdiscount. Si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, tout est inclus dedans sans frais supplémentaires. Des visuels des nouveautés sont à retrouver en page suivante.

