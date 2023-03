Mario Kart 8 Deluxe : une date de sortie et une bande-annonce pour les 8 courses de la vague 4 du Pass circuits additionnels et Birdo

Depuis l'an dernier, Nintendo a redonné un coup de boost à son Mario Kart 8 Deluxe sur Switch avec l'ajout de pistes supplémentaires en DLC, réunies dans un Pass circuits additionnels. Une première vague avait été ajoutée en mars 2022, une deuxième en juillet et une troisième en novembre. Nous sommes donc à mi-parcours et il semble que le schéma de sortie se répète puisque la 4e vague prévue pour le printemps et teasée lors du récent Nintendo Direct vient d'être datée.

Ce sont donc 8 circuits supplémentaires sur lesquels nous pourrons nous amuser à compter du jeudi 9 mars, soit la semaine prochaine, à la veille du Mario Day. En plus de cela, le personnage de Birdo sera également ajouté et d'autres sont prévus avec les deux vagues suivantes. Quelques visuels et la liste des pistes sont à retrouver ci-dessous.

Vague 4 - Sortie le 9 mars Coupe Fruit Virée à Amsterdam (Mario Kart Tour)

Riverside Parc (Mario Kart: Super Circuit)

Pic DK (Mario Kart Wii)

Île de Yoshi (inédit) Coupe Boomerang Bousculade à Bangkok (Mario Kart Tour)

Circuit Mario (Mario Kart DS)

Stade Waluigi (Mario Kart Double Dash)

Poursuite à Singapour (Mario Kart Tour)

Mario Kart 8 Deluxe est toujours en vente sur Amazon au prix de 44,99 €, tandis que le Pass circuits additionnels est proposé à 24,99 €. Les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel y ont pour rappel accès sans débourser un centime de plus. Les fans pourront eux retrouver les personnages sur la Route Arc-en-ciel dans Super Mario Bros. Le Film fin avril, qui va prochainement avoir droit à son ultime bande-annonce.

