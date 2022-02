Mario Kart 8 Deluxe : faudra-t-il acheter le DLC Pass circuits additionnels pour y jouer en ligne ?

Alors que les joueurs attendaient avec impatience l'annonce de Mario Kart 9, Nintendo a décidé de capitaliser au maximum sur le dernier opus en date, Mario Kart 8 Deluxe. Un titre écoulé à plus de 43 millions d'exemplaires sur Switch et qui accueillera le mois prochain la première vague du Pass circuits additionnels.

48 circuits tirés d'anciens volets arriveront d'ici fin 2023, avec déjà huit tracés supplémentaires à partir du 18 mars prochain. Mais cela ne risque-t-il pas de diviser la communauté de joueurs en ligne ? Eh bien non, Nintendo apporte quelques précisions, qui ne surprendront pas les joueurs de Mario Kart 8 sur Wii U à l'époque :

Il sera possible de concourir à plusieurs, en local comme en ligne, sur les circuits de la vague 1 de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels dès le 18 mars dans le mode amis/adversaires, et ce même si un seul participant possède le Pass circuits additionnels ou dispose d'un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. À partir du 22 mars, les circuits de la vague 1 pourront aussi apparaître lorsque « Aléatoire » est sélectionné lors du choix du circuit au cours de parties régionales et mondiales en ligne.