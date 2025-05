Mario Kart 8 Deluxe se met encore à jour en 2025, quelles sont les nouveautés ?

Tous les regards des fans de Nintendo sont tournés vers la Switch 2 et Mario Kart World. Le jeu de lancement de la console japonaise promet pas mal de nouveautés, dont un monde ouvert et des modes de jeux inédits. Pour autant, le dernier opus en date n'est pas abandonné, il vient même de se mettre à jour cette semaine !

Eh oui, Nintendo vient de publier la mise à jour 3.0.4 de Mario Kart 8 Deluxe sur Switch 1, le dernier patch datait de septembre dernier (un simple correctif, il faut remonter à novembre 2023 pour la dernière vraie mise à jour). Alors, quoi de neuf dans cette version 3.0.4 de Mario Kart 8 Deluxe ? Eh bien voici le changelog :

Correction d'un problème où, lors de la lecture de « Piste musicale (3DS) » pendant les Contre-la-montre et en ouvrant et fermant le menu pause à plusieurs reprises, le timing des sauts de « notes » était désynchronisé avec la musique de fond et les données fantômes enregistrées commençaient à être lues incorrectement.

Le timing des sauts de « notes » est toujours désynchronisé avec la musique de fond à l'ouverture et à la fermeture du menu, même après l'application des données mises à jour, mais les sauts sont corrects lors de la lecture des données fantômes.



Les données fantômes de « Piste musicale (3DS) » créées dans la version 3.0.3 ou antérieure ne peuvent pas être téléchargées.



Les données fantômes présentant ce problème peuvent être supprimées sans préavis de « Fantômes en ligne ».

Correction d'un problème où les pièces lancées par les spectateurs disparaissent avant de tomber sur le parcours dans « Route arc-en-ciel (N64) ».

Nintendo continue donc de s'occuper de MK8D, c'est rassurant, mais il y a fort à parier que le jeu de course va rester au placard dès le mois prochain avec la sortie de Mario Kart World, disponible en bundle avec la Switch 2 499,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

