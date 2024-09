Marvel Rivals : une mutante au gameplay tranchant dévoilée et un teasing lunaire

Depuis son annonce en début d'année, Marvel Rivals a pu être essayé à plusieurs reprises par les joueurs et a eu droit à diverses bandes-annonces introduisant petit à petit les différents personnages jouables pour la plupart bien connus du public. Lors de la gamescom, en plus de Captain America et du Soldat de l'Hiver, c'est la date de sortie du TPS en 6v6 qui avait été dévoilée. Maintenant que nous savons qu'il sortira en fin d'année aussi bien sur PC que sur PS5 et Xbox Series X|S, NetEase n'a donc plus qu'à élargir encore plus le roster et les environnements dans lesquels les héros et vilains combattront. C'est le cas avec la courte vidéo du jour, qui fait d'une pierre deux coups.

Le sujet de ce trailer n'est autre que la mutante Psylocke, qui arbore une apparence jouant à fond la carte de la ninja dans les décors de Tokyo 2099 à Shin-Shibuya ou dans les Spider-Islands. En effet, elle est basée sur sa version alternative baptisée Sai, du comics Demon Days: X-Men de Peach Momoko. Ses capacités vont de l'utilisation de l'énergie psychique lui permettant même de faire apparaître des ailes de papillon à des techniques classiques pour son archétype comme le maniement d'un odachi.

Mais ce n'est donc pas tout, puisque la fin de la vidéo nous montre la Lune et... une ombre pour le moins familière que les fans ont de suite reconnue. Oui, Moon Knight devrait donc lui aussi être jouable.

La sortie de Marvel Rivals est pour rappel fixée au 6 décembre 2024. Une version de Psylocke assez oubliable est apparue dans le film X-Men Apocalypse, vendu 18 € en Blu-ray à la Fnac.

Voir aussi : Marvel Rivals : une incroyable cinématique animée avec plusieurs Doctor Doom et de nouveaux personnages jouables officialisés