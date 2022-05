Marvel Snap : un nouveau jeu de cartes ultra-rapide par le concepteur de Hearthstone à destination des PC et mobiles

Directeur du jeu sur Hearthstone, véritable référence des jeux de cartes en ligne qui a repopularisé le genre, Ben Brode a quitté Blizzard en 2018 pour fonder sa propre société, Second Dinner. Nous savions qu'il collaborait avec Marvel Games sur un projet qui prend forme aujourd'hui : Marvel Snap.



Il s'agira encore d'un jeu de cartes à collectionner, proposant des parties rapides d'environ 3 minutes, durant lesquelles les joueurs jouent en même temps leurs 6 tours d'action. Nous aurons accès à 12 types de cartes, avec pour objectif de grappiller le plus de Cubes Cosmiques, et la possibilité de battre en retraite ou d'utiliser un Snap pour tenter de doubler nos récompenses. Chaque partie sera différente et demandera de déployer le plus de pouvoir pour prendre le contrôle de 2 terrains connus des fans de comics parmi 3 présents sur le plateau, d'Asgard au Wakanda, de nouveaux lieux devant être introduits chaque semaine et plus de 50 étant déjà prévus.

Il y aura un tas de cartes à collecter, avec des styles artistiques très différents, et des mises à jour quotidiennes pour profiter de nouveaux éléments cosmétiques, pass saisonniers, saisons classées, défis et évènements. L'aventure sera jouable sur PC et mobiles, et va d'ailleurs débuter très bientôt sur Android : vous pouvez vous inscrire pour la bêta fermée sur le site officiel, et votre progression sera conservée dans la version finale. Malheureusement, la bêta ne sera d'abord jouable qu'aux États-Unis, au Canada, aux Philippines, à Singapour, Hong Kong, en Australie et en Nouvelle-Zélande.