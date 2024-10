Masahiro Sakurai (Super Smash Bros.) évoque son projet jeu, déjà en développement !

Figure emblématique de Nintendo, papa de Kirby et Super Smash Bros., Masahiro Sakurai fait parler de lui ces derniers mois grâce à sa chaîne YouTube, Masahiro Sakurai on Creating Games. L'aventure Super Smash Bros. Ultimate s'est terminée en octobre 2021 avec le lancement du personnage de Sora, depuis, Masahiro Sakurai se repose et s'amuse sur YouTube. Enfin, c'est ce qu'il a essayé de nous faire croire.

Le concepteur japonais vient de publier l'épisode final de sa chaîne, dévoilant des informations croustillantes. Masahiro Sakurai a lâché Super Smash Bros. Ultimate en octobre 2021 et, comme cela arrive rarement, il n'avait rien à faire dans l'immédiat. Un projet de jeu avait été écrit en juillet 2021, mais le développement de son prochain jeu a débuté en avril 2022, lui laissant quelques mois de répit. Masahiro Sakurai a donc enregistré toutes les vidéos de sa chaîne YouTube (sauf ce dernier épisode) entre octobre 2021 et avril 2022, mais il travaille activement sur son prochain jeu depuis ce moment, soit depuis deux ans et demi.

Le créateur nippon se garde bien de dévoiler de quel jeu il s'agit. Un nouveau Super Smash Bros. ? Un nouveau Kirby ? Une nouvelle licence pour la Switch 2/Pro ? Mystère, mais Masahiro Sakurai affirme que ce jeu sera « annoncé tôt ou tard ». Les fans l'attendent déjà avec impatience !

