Maskmaker : le titre du studio Innerspace VR trouve enfin sa date de sortie sur Meta Quest 2

Sorti l'année dernière sur Steam, Oculus Rift Store et PlayStation Store, Maskmaker est le dernier jeu en date développé par le studio Innerspace VR, après l'incontournable A Fisherman's Tale. Le portage sur Meta Quest 2 aura pris un peu plus d'un an et, finalement, l'éditeur Vertigo Games vient d'annoncer que le jeu sortira le 15 décembre prochain sur le casque hybride.

Le jeu, graphiquement prêt pour un Meta Quest 2, était prévu à la base pour sortir sur ce support. Balthazar Auxietre, directeur créatif chez Innesrpace VR s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet :

Depuis que nous avons commencé à travailler sur Maskmaker, nous espérions une sortie sur Quest 2. Nous avons toujours été convaincus que ce titre, une aventure pleine de merveilles et de mystères, correspondrait parfaitement au public du Quest 2.

Pour ceux qui ne l'auraient pas encore testé, Maskmaker est un jeu d'aventure nous mettant dans la peau d'un fabricant de masques qui, à l'aide de ses créations, doit résoudre des énigmes. Il faut sauter d'un monde à l'autre, contrôler différents personnages et découvrir l'identité du souverain du royaume des masques.

Maskmaker sortira donc sur Meta Quest 2 le 15 décembre prochain, mais le prix n'a pas encore été confirmé. Pour les plus anglophobes d'entre vous, sachez que le jeu est intégralement en français (audio/texte). Si le Meta Quest 2 vous fait de l'œil, sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €, et que Beat Saber et Resident Evil 4 VR sont actuellement offerts lors de l'achat.