Summer in Mara : le titre de simulation de Chibig Studio est dès à présent disponible sur PS4

Sorti le 16 juin dernier sur Nintendo Switch et PC via Steam, Summer in Mara est disponible dès maintenant sur PlayStation 4. Développé et édité par Chibig Studio, Summer in Mara se présente comme un jeu d’aventure et de simulation dans lequel vous incarnez Koa, une jeune fille qui devra prendre soin de son île et naviguer sur l’océan pour découvrir bien d’autres secrets.

Summer in Mara est donc disponible dès maintenant sur le PlayStation Store. Le jeu coûtera 21,99 €, et les abonnés au PlayStation Plus bénéficieront d’une réduction de 20 %, faisant ainsi passer le prix à 17,99 €. Notez que’une version Xbox est également en préparation, mais le studio n’a pas donné plus d’informations. Si l’été vous manque et que l’océan ne vous fait pas peur, Summer in Mara vous occupera de nombreuses heures :

Summer in Mara est un jeu d'aventure avec de l'agriculture et de l'artisanat mécanique qui consiste à prendre soin de sa propre île et à explorer l'océan avec son bateau. Une expérience de joueur solo dans un environnement calme et relaxant, avec un style fait à la main et un récit passionnant. Caractéristiques Un cycle de jour et de nuit avec des événements climatiques.

Plus de 300 quêtes pour rendre le monde meilleur.

Plus de 25 personnages à rencontrer et avec qui échanger. Sympathisez avec eux !

Améliorez votre bateau, rendez-le plus grand, meilleur et plus rapide.

Plus de 150 objets à fabriquer, utiliser et échanger. Débloquez de nouvelles compétences, découvrez des trésors et rencontrez de nouvelles personnes pour vous aider à faire des échanges, à explorer et à trouver de nouveaux secrets à Mara. Vous aurez votre propre île, mais prendre soin de quelque chose comme ça demande beaucoup de travail. Vous pourrez planter des arbres pour obtenir du bois, fabriquer de nouveaux outils et construire des bâtiments avec différents matériaux. Vous pouvez aussi créer des champs pour cultiver toutes sortes de légumes. Vous aurez également une ferme avec des poulets et des cochons à entretenir. Mais attention, car ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air ! Vous pourrez également pêcher dans un étang ou en pleine mer, couper des arbres avec votre hachette, construire des objets avec votre marteau et utiliser une houe pour vous aider à récolter votre île. Koa aura besoin de votre aide. Avec un ensemble de compétences de base, elle peut acquérir de nouvelles compétences et apprendre du monde qui l’entoure. Nous voulons que vous ayez l'impression de grandir avec Koa, de tisser des liens avec elle et avec tous les autres habitants de l'archipel. Vous pourrez naviguer vers de nouvelles îles et trouver des trésors et d'autres secrets au milieu de la mer avec votre fidèle bateau, que vous pourrez améliorer avec un peu d'effort et de temps. De nouvelles îles apportent de nouvelles personnes. Vous parlerez et échangerez avec plus de vingt personnages, chacun avec sa propre histoire et sa propre vie. Ils vous donneront des quêtes, des indices sur le monde ou simplement des anecdotes sur leurs expériences et leurs voyages. Apprendre à les connaître est une partie importante du jeu, nous avons donc fait beaucoup d’efforts pour les rendre uniques et passionnants. Mais pas tout le monde ne sera amical. Une société maléfique appelée Elit veut conquérir Mara et exploiter l'océan. Napopo est l'une de leurs premières victimes, une étrange créature qui va demander l'aide de Koa.

